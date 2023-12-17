Двоих пермяков сбил на перекрестке лихач на автомобиле Lехus. Видео

Как нам позднее сообщили в пресс-службе ГУ МВД, сегодня в 16:20 по улице М.Горького двигался автомобиль Lexus под управлением мужчины. По предварительной информации, при повороте направо на улицу Революции, на разрешающий сигнал светофора, водитель допустил наезд на двух пешеходов которые переходили проезжую часть также на разрешающий сигнал.