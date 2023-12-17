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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Двоих пермяков сбил на перекрестке лихач на автомобиле Lехus. Видео

Двоих пермяков сбил на перекрестке лихач на автомобиле Lехus. Видео

17 декабря 2023, 11:56
Фото: читателя Properm.ru
Из-за ДТП общественный транспорт пустили в объезд.
Сюжет
Дтп

Сегодня, 17 декабря, около 16:30 у гипермаркета «Семья» на перекрестке улиц Революции и Горького автомобиль Lexus сбил двух человек. К пострадавшим быстро приехали полицейские, позднее — кареты скорой помощи.

Состояние пострадавших и причины ДТП уточняются.

Видео: Видео читателя Properm.ru

Из-за ДТП автобусы маршрутов №4, 36 и 67 едут в объезд перекрестка улиц Революции и Максима Горького, в направлении Центрального рынка. Объезд автобусов по улицам Максима Горького — Пушкина — 25 Октября — Революции.

UPD:

Как нам позднее сообщили в пресс-службе ГУ МВД, сегодня в 16:20 по улице М.Горького двигался автомобиль Lexus под управлением мужчины. По предварительной информации, при повороте направо на улицу Революции, на разрешающий сигнал светофора, водитель допустил наезд на двух пешеходов которые переходили проезжую часть также на разрешающий сигнал.

В результате ДТП женщина 1971 года рождения и девочка 2010 года рождения были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В настоящий момент по данному факту проводится проверка уточняются все обстоятельства происшествия.

#Видео#Происшествия#Общество#Дтп#Пермь
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