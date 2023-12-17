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Пермский госуниверситет не сможет получить 100 миллионов по гранту Минобрнауки РФ

Пермский госуниверситет не сможет получить 100 миллионов по гранту Минобрнауки РФ

17 декабря 2023, 04:59
Фото: properm.ru
ПГНИУ участвует в программе финансирования вузов «Приоритет 2030» с 2021 года.

Пермский университет не сможет в 2024 году получить грант Минобрнауки по федеральной программе «Приоритет 2030», стало известно журналисту Properm.ru. В конце прошлой недели об был исключён из проекта, набрав минимальное число баллов (27,27). Наряду с ПНГИУ из программы финансирования исключены Астраханский, Оренбургский, Ярославский, РУДН, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и другие. 48 российских вузов, оцененных выше 30 баллов, получат финансирование по программе. Официально итоги отбора Минобрнауки опубликует в понедельник, 18 декабря.

Эти данные косвенно подтверждаются в вузовском Telegram-канале «Зоопарк из слоновой кости». Авторы канала утверждают, что не включенные в программу вузы потеряли право на участие в программе в том-числе на фоне возбужденных уголовных дел в отношении бывших руководителей и смены руководства.

Информацию об этому журналисту Properm.ru подтвердили в вузе: «Пермский университет действительно вышел из программы Приоритет 2030. В этом году значительно изменились правила оценки итогов работы вузов, к которым мы оказались не готовы наряду с ещё 10 ведущими вузами, такими как РУДН, РГУ им. Губкина и Омский Политех».

При этом, утверждают в ПГНИУ, университет выполнил принятые на себя обязательства по всем показателям результативности деятельности. В вузе созданы 19 новых образовательных программ, включая сетевые, введено обучение цифровым компетенциям для большинства студентов, созданы передовые молодёжные лаборатории по фотонике и квантовым технологиям, экологическому контролю, маркетингу, модельным биологическим объектам. Уникальные проекты в сфере креативных индустрий реализованы в СДК ПГНИУ. Запущен процесс внутренней трансформации вуза, который будет реализован в полном объёме.

«Университету предстоит серьёзная работа над ошибками. С участием всех факультетов и подразделений мы планируем пересборку стратегического проекта для его адаптации к новым условиям. В следующем году Пермский университет примет участие в новом конкурсном отборе программы Приоритет 2030», — отметил и. о. ректора ПГНИУ Игорь Германов.

Пермский госуниверситет стал участником федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» в 2021 году. Ежегодно ПГНИУ получает грант Минобрнауки РФ на развитие университета и реализацию проектов. Размер финансирования превышает 100 млн рублей.

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