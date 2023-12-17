Пермский госуниверситет не сможет получить 100 миллионов по гранту Минобрнауки РФ

Пермский университет не сможет в 2024 году получить грант Минобрнауки по федеральной программе «Приоритет 2030», стало известно журналисту Properm.ru. В конце прошлой недели об был исключён из проекта, набрав минимальное число баллов (27,27). Наряду с ПНГИУ из программы финансирования исключены Астраханский, Оренбургский, Ярославский, РУДН, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и другие. 48 российских вузов, оцененных выше 30 баллов, получат финансирование по программе. Официально итоги отбора Минобрнауки опубликует в понедельник, 18 декабря.