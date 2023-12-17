Пермский общественник не смог оспорить свой арест в СИЗО

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Пермский краевой суд отказал руководителю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову в изменении меры пресечения на домашний арест, стало известно журналисту Properm.ru. 8 декабря Ленинский районный суд по ходатайству следователя ФСБ продлил срок содержания под стражей до 10 марта 2024 года. Чернышов после предъявления обвинения в попытке контрабанды архива пермского «Мемориала»* находится в пермском СИЗО-1 с 22 мая.
Второй фигурант этого уголовного дела, находящийся в розыске и признанный иноагентом Роберт Латыпов, не смог в минувшую пятницу оспорить законность возбуждения дела. Как сообщает Telegram-канал «Звезда», адвокат Инна Журавлева заявляла, что уголовное дело возбуждено незаконно. Она и ее подзащитный считают, что назначенные следователем экспертизы были проведены с нарушениями, на момент возбуждения дела в материалах не содержалось доказательств, что документы «Пермского мемориала» имеют культурную ценность. По информации журналиста Properm.ru, проводимые следствием экспертизы должны быть в ближайшее время завершены, после чего обвиняемый Чернышов сможет начать знакомиться с материалами дела.
Как рассказала журналисту Properm.ru Журавлева, она на следующей неделе намерена оспаривать решение Ленинского суда в Пермском краевом суде. По ее словам, следствие на данный момент не предпринимало попыток экстрадировать ее подзащитного в Россию, он не был допрошен в рамках расследования дела. Чернышов свою вину в содеянном признал и заключил досудебное соглашение со следствием.
Чернышова сняли с рейса в Стамбул и задержали 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Изначально суд в Истре ему вменил административный арест на 15 суток за хулиганство. Днем 20 мая его должны были выпустить из спецприемника, в этот же день он был задержан вновь и этапирован в Пермь. 21 мая ему предъявили обвинение уже по уголовному делу. Свою вину он признал в полной мере. Сейчас он находится в пермском СИЗО-1.
Следствие ФСБ полагает, что бывший руководитель пермского «Мемориала»* Роберт Латыпов и председатель местного «Центра исторической памяти» Александр Чернышов совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов «Мемориала»*, которые представляют культурную и историческую ценность. Они действовали по предварительному сговору. В Перми в рамках расследования уголовного дела прошли обыски у ряда общественников. Роберт Латыпов в сентябре был объявлен следствием в международный розыск, он находится за пределами страны.
*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.