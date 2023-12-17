Пермяка осудили за публикацию татуировки на плече мальчика

Житель Перми привлечен к ответственности за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ*). Как рассказали в Индустриальном районном суде, установлено, что мужчина разместил на своей странице «ВКонтакте» изображение мальчика с нанесенными в области левого и правого плеча, а также в области колен, изображениями восьмиконечных звезд с черными и белыми вставками в каждом луче («Роза ветров»). Этот знак является одним из символов международного общественного движения «А.У.Е.» (Арестантское уголовное единство), признанного по решению Верховного суда РФ от 17.08.2020 года № АКПИ20-514с на территории Российской Федерации экстремистским.