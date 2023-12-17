Пермяка осудили за публикацию татуировки на плече мальчика

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Житель Перми привлечен к ответственности за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ*). Как рассказали в Индустриальном районном суде, установлено, что мужчина разместил на своей странице «ВКонтакте» изображение мальчика с нанесенными в области левого и правого плеча, а также в области колен, изображениями восьмиконечных звезд с черными и белыми вставками в каждом луче («Роза ветров»). Этот знак является одним из символов международного общественного движения «А.У.Е.» (Арестантское уголовное единство), признанного по решению Верховного суда РФ от 17.08.2020 года № АКПИ20-514с на территории Российской Федерации экстремистским.
Мужчине суд назначил административный штрафа в размере 1 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу.
*ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ — публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения.