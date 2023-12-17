Прокуратура заинтересовалась коммунальным ЧП в Осе

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Прокуратура Осинского района проводит проверку в связи с аварийной ситуацией, которая повлекла за собой отключение от теплоснабжения части жилого фонда и социальных объектов в Осе.
Инцидент произошел 16 декабря на сетях, принадлежащих МУП «Тепловые сети».
В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц в части соблюдения законодательства об обеспечении благоприятных и безопасных условий проживания граждан, а также предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.
В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
В Осе из-за порыва сети в субботу произошло аварийное отключения тепла. По данным МЧС, без теплоснабжения остались 49 многоквартирных домов с населением с населением 2540 человек и пять социально-значимых объекта (школа, три корпуса детских садов, Дворец культуры). Устранить аварию планировали устранить еще минувшей ночью, но после попытки запуска образовались новые утечки. После чего жителям Осы обещали завершить работы к полудню,