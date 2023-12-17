Прокуратура заинтересовалась коммунальным ЧП в Осе

В Осе из-за порыва сети в субботу произошло аварийное отключения тепла. По данным МЧС, без теплоснабжения остались 49 многоквартирных домов с населением с населением 2540 человек и пять социально-значимых объекта (школа, три корпуса детских садов, Дворец культуры). Устранить аварию планировали устранить еще минувшей ночью, но после попытки запуска образовались новые утечки. После чего жителям Осы обещали завершить работы к полудню,