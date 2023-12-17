Сахалин вновь стал лидером России в программе детского социального туризма

Posted 17 декабря, 07:15
Published 17 декабря, 07:15
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
— Артем Александрович, давайте подведем итоги реализации программы детского социального туризма в 2023 году. Сахалинская область вновь стала рекордсменом. Как островному региону удается сохранять лидирующие позиции по стране в развитии данного направления?
— Наш регион, действительно, продолжает удерживать позицию лидера по реализации программы детского социального туризма в России. В 2023 году участие в программе приняли более 36 тысяч школьников из разных районов Сахалинской области. Мы увеличили показатель прошлого года на 80%. Напомню, что в 2022 году к участию в проекте мы привлекли 20 тысяч школьников. Наша цель — в том, чтобы все сахалинские школьники с 5 по 11 класс приняли участие в программе.
— Расскажите, за счет каких средств реализуется программа детского социального туризма?
— Эта программа реализуется благодаря поддержке правительства Сахалинской области и, в первую очередь, губернатора Валерия Лимаренко. Подавляющий объем средств выделяется из областного бюджета, поэтому для детей участие в нем является абсолютно бесплатным. В 2022 году Сахалинская область вошла в число 18 регионов-пилотов, вошедших в федеральный проект, и уже 2 года подряд островной регион получает средства из федерального бюджета на развитие детского школьного туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это позволяет нам подключить к программе детей из наиболее отдаленных районов Сахалина. Условием проекта является обязательная ночевка школьников в одной из гостиниц островного региона.
— Что входит в программу детского туризма? Какие места успевают посетить школьники за день?
— Изначально программа была исключительно краеведческой направленности, ориентированная на знакомство с достопримечательностями, музеями и культурной жизнью региона. К краеведческому блоку мы добавили развлекательный, с посещением самого большого на Дальнем Востоке аквапарка «Аква Сити» и участием в интеллектуальной игре «Мозгобойня». Разработчики игры включили в нее вопросы по краеведению и профориентации. Осенью 2023 года мы сделали акцент на профориентацию, включив в программу экскурсии на предприятия и организации Сахалина. В их числе ПК «Сахалин», пожарная часть, центр обработки вызовов системы 112 и другие. В течение всего года дети посещают различные предприятия и знакомятся с миром островных профессий. Экономика Сахалинской области развивается достаточно быстро, появляются новые рабочие места. Нам важно, чтобы именно наши дети видели перспективу профессионального развития здесь, на островах. Порой о существовании и актуальности многих специальностей школьники не знают, пока не побывают на экскурсии. К примеру, так произошло с профессией реставратора: школьники посетили один из музеев, где увидели работу этого специалиста и задумались о том, что было бы интересно обучиться данной работе. Побывав в одной из пожарных частей, дети по-новому взглянули на рабочие будни настоящих спасателей.
— Детский туризм — это особенный уровень ответственности. Кто организует программу?
— Министерство туризма Сахалинской области выступает в качестве координатора проекта. Но с нами работает целая команда. Это и туроператоры, и региональные министерства культуры, образования и социальной защиты. Для организации доставки детей из наиболее отдаленных районов на юг Сахалина мы подключили пассажирскую компанию «Сахалин» и АО «Сахпасфлот». Программа продумывается с момента старта поездки и до момента возвращения детей домой. Анализируется каждый этап. С особым вниманием подходим к организации питания школьников: оно должно быть полноценным и разнообразным. В этом вопросе мы постоянно на связи с туроператорами, сопровождающими группы. И, если возникают сложности, подключаемся.
— Продолжится ли программа детского социального туризма в 2024 году?
— Уверен, что да. И в 2024 году мы планируем привлечь к участию в ней не менее 35 тысяч школьников. Направленность сохранится: также будем уделять повышенное внимание патриотике и профориентации. Количество предприятий-участников обязательно расширится. Задача — не сбавлять набранный темп и сохранить положительную динамику.