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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли мать и двое детей

В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли мать и двое детей

17 декабря 2023, 13:15
Фото: 1MI
Автомобиль KIA с двумя детьми внезапно выехал на встречку.

Сегодня в 13:30 час автомобиль KIA под управлением женщины 1989 года рождения стал причиной смертельного ДТП. Женщина с детьми ехала по трассе Пермь-Екатеринбург

По предварительной информации, на 139 км трассы водитель по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с легковым автомобилем Chevrolet и грузовиком VOLVO.

В результате ДТП женщина и двое несовершеннолетних пассажиров KIA скончались от полученных травм.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, сообщают в пресс-службе главка МВД по Пермскому краю. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

#Авто#Происшествия#Пермь
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