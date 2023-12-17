В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли мать и двое детей

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Сегодня в 13:30 час автомобиль KIA под управлением женщины 1989 года рождения стал причиной смертельного ДТП. Женщина с детьми ехала по трассе Пермь-Екатеринбург
По предварительной информации, на 139 км трассы водитель по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с легковым автомобилем Chevrolet и грузовиком VOLVO.
В результате ДТП женщина и двое несовершеннолетних пассажиров KIA скончались от полученных травм.
В настоящий момент по данному факту проводится проверка, сообщают в пресс-службе главка МВД по Пермскому краю. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.