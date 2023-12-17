В пермский отдел полиции с гранатами пришел бывший участник СВО

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Индустриальный районный суд в субботу, 17 на два месяца отправил в СИЗО Эдуарда Кочнева за попытку нападения на полицейский участок в Перми. Эту информацию журналисту Properm.ru подтвердили в пресс-службе суда. В отношении него полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», рассказал журналисту Properm.ru знакомый с ситуацией источник.
В пресс-службе главка МВД по Пермскому краю обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
Как сообщают федеральные Telegram-каналы и СМИ, речь идет об бывшем осужденном Эдуарде Кочневе, помилованном после участия в СВО. Он пришел вечером в пятницу, 15 декабря, с гранатами в отдел полиции в Перми №2 на ул. Леонова, 17 и на глазах у полицейских выдернул чеку одной из гранат. Сотрудники МВД полчаса вели с ним переговоры, пока одна из гранат не разорвалась у мужчины в кармане. Тогда стало понятно, что граната страйкбольная.
По городу в МВД на время переговоров с нападавшим ввели план «Крепость». Кочнева задержали, при установлении личности выяснилось, что он неоднократно ранее был судимый за убийство, кражи и грабеж. В мае его освободили из колонии, он отправился в зону СВО, где пробыл до 13 ноября 2023 года. Судя по картотеке суда, он был 24 января 2023 года отправлен в колонию строгого режима на год им четыре месяца, ему заменили наказание за плохое поведение, он содержался в исправительном центре при ФКУ ИК-32 ГУФСИН и исправительные работы.