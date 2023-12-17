В пермский отдел полиции с гранатами пришел бывший участник СВО

По городу в МВД на время переговоров с нападавшим ввели план «Крепость». Кочнева задержали, при установлении личности выяснилось, что он неоднократно ранее был судимый за убийство, кражи и грабеж. В мае его освободили из колонии, он отправился в зону СВО, где пробыл до 13 ноября 2023 года. Судя по картотеке суда, он был 24 января 2023 года отправлен в колонию строгого режима на год им четыре месяца, ему заменили наказание за плохое поведение, он содержался в исправительном центре при ФКУ ИК-32 ГУФСИН и исправительные работы.