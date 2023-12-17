В пожаре в старом доме на Висиме погиб мужчина

Всего за минувшие сутки, 16 декабря, на территории Пермского края ликвидировано 17 пожаров, из них: пять пожаров в Перми, по одному пожару на территориях Чердынского, Чайковского, Чернушинского, Чусовского, Осинского городских округов, Кочевского, Пермского, Кудымкарского, Александровского муниципальных округов, три пожара на территории Краснокамского городского округа.



Основной причиной возникновения пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования.