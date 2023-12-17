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В пожаре в старом доме на Висиме погиб мужчина

В пожаре в старом доме на Висиме погиб мужчина

17 декабря 2023, 09:09
Фото: Midjourney
Выгорел практически весь дом — площадь пожара составила 180 квадратных метров.

Двое жителей старого двухэтажного дома на улице Республиканской в Перми смогли самостоятельно выбраться из огня. Один мужчина, находившийся на втором этаже дома, погиб. По сведениям главка МЧС по Пермскому краю, горел многоквартирный дом, первый этаж которого построен из кирпича, второй — из бруса.

Сообщение о пожаре поступило в 7:21 16 декабря. К месту вызова были незамедлительно направлены силы и средства в количестве 37 человек личного состава и 8 единиц техники.

Было установлено, что происходит горение на втором этаже в квартире. Предварительная площадь пожара составила 180 квадратных метров.

В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Всего за минувшие сутки, 16 декабря, на территории Пермского края ликвидировано 17 пожаров, из них: пять пожаров в Перми, по одному пожару на территориях Чердынского, Чайковского, Чернушинского, Чусовского, Осинского городских округов, Кочевского, Пермского, Кудымкарского, Александровского муниципальных округов, три пожара на территории Краснокамского городского округа.

Основной причиной возникновения пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей и электрооборудования.

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