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Posted 17 декабря 2023, 03:23

Published 17 декабря 2023, 03:23

Modified 17 декабря 2023, 03:27

Updated 17 декабря 2023, 03:27

В Прикамье пытались ввезти опасные мандарины

17 декабря 2023, 03:23
Почти полтонны новогодних фруктов было уничтожено по результатам проверки на оптовом рынке в Заостровке.

12 декабря 2023 года сотрудники Россельхознадзора, представители таможенных органов и транспортной прокуратуры региона провели проверку оптового овощного рынка. Мероприятие было посвящено выявлению и пресечению оборота сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ.

На территории оптового продовольственного рынка было обнаружено 429 кг мандаринов в ящиках и коробках без маркировки и сопроводительных документов, в связи с чем определить страну происхождения продукции и легальность ввоза на территорию РФ не представлялось возможным.

Выявленная продукция изъята и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в соответствии с действующим законодательством РФ, сообщают в ведомстве.

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