В Прикамье пытались ввезти опасные мандарины

Posted 17 декабря 2023, 03:23
Published 17 декабря 2023, 03:23
Modified 17 декабря 2023, 03:27
Updated 17 декабря 2023, 03:27
12 декабря 2023 года сотрудники Россельхознадзора, представители таможенных органов и транспортной прокуратуры региона провели проверку оптового овощного рынка. Мероприятие было посвящено выявлению и пресечению оборота сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ.
На территории оптового продовольственного рынка было обнаружено 429 кг мандаринов в ящиках и коробках без маркировки и сопроводительных документов, в связи с чем определить страну происхождения продукции и легальность ввоза на территорию РФ не представлялось возможным.
Выявленная продукция изъята и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в соответствии с действующим законодательством РФ, сообщают в ведомстве.