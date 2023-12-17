В Прикамье новое коммунальное ЧП. Без тепла остались жители Осы

Как сообщают в администрации Осы сегодня утром, при заполнении системы теплоснабжения выявилось новое повреждение трубы. В связи с этим пришлось вновь отключить тепло и горячую воду. «Бригада приступила к ликвидации нового порыва. Устранить его планируют к 12 часам».