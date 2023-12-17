В Прикамье новое коммунальное ЧП. Без тепла остались жители Осы

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Published Сегодня, 03:49
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В Осе из-за порыва сети в субботу произошло аварийное отключения тепла. По данным МЧС, без теплоснабжения остались 49 многоквартирных домов с населением с населением 2540 человек и пять социально-значимых объекта (школа, три корпуса детских садов, Дворец культуры).
Как сообщают в администрации Осы сегодня утром, при заполнении системы теплоснабжения выявилось новое повреждение трубы. В связи с этим пришлось вновь отключить тепло и горячую воду. «Бригада приступила к ликвидации нового порыва. Устранить его планируют к 12 часам».
На минувшей неделе уже было масштабное отключение тепла из-за коммунальной аварии. ЧП случилось в Соликамске, где из-за порыва сети без тепла осталась тысяча жителей.