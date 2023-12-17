В Прикамье резко сократилась естественная убыль населения

В Прикамье в сравнении с 2022 годом резко сократилась смертность и естественная убыль населения, следует из обновленных данных Росстата. С января по октябрь 2023 года в Пермском крае родилось 19,05 тыс. детей, это на 476 малышей меньше, чем за такой же период прошлого года. Уменьшились и показатели младенческой смертности, если в прошлом году погибли 93 новорожденных, то в нынешнем — 76.