В Прикамье резко сократилась естественная убыль населения

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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Updated Сегодня, 10:42
В Прикамье в сравнении с 2022 годом резко сократилась смертность и естественная убыль населения, следует из обновленных данных Росстата. С января по октябрь 2023 года в Пермском крае родилось 19,05 тыс. детей, это на 476 малышей меньше, чем за такой же период прошлого года. Уменьшились и показатели младенческой смертности, если в прошлом году погибли 93 новорожденных, то в нынешнем — 76.
Умерло в Пермском крае за десять месяцев 27524 человек, в 2022 году с января по октябрь было зарегистрировано 29320 летальных исходов. Естественная убыль населения региона с начала года составила 8474 человека, годом ранее — 9794 человека (сокращение на 1320 человек).
За январь–сентябрь 2023 года в Прикамье зарегистрировали 604,1 тыс. случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, из них 87,1% (526,1 тыс.) приходится на ОРВИ. В целом заболеваемость снизилась за год на 39,1%. Число новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции уменьшилось на 29,6%.
Тем временем с января по сентябрь миграционный отток населения из региона составил 1634 человека (год назад — 4368 человек). В другие регионы России уехали 1561 человек, за границу (в страны дальнего зарубежья) — 253 человека. Число приехавших из стран бывшего СНГ увеличилось на 180 человек.