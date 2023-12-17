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В Прикамье в ДТП с лосями погибли три человека

В Прикамье в ДТП с лосями погибли три человека

17 декабря 2023, 04:32
Фото: 1MI
В авариях с участием диких животных с начала 2023 года травмы получили 14 человек.

На автомобильных дорогах Пермского края с начала 2023 года зафиксировано 138 случаев наезда автомобильных транспортных средств на диких копытных животных (лоси, косули, кабаны), в том числе за осенние месяцы — 35 случаев. Информация опубликована на сайте регионального Минприроды.

За 2023 год в подобных ДТП было травмировано 14 водителей и пассажиров транспортных средств. Из них три случая со смертельным исходом, серьезные повреждения получили автомобили.

Специалисты Минприроды Прикамья объясняют, что дикие животные могут пересекать автотрассы в любое время года. Отследить и проконтролировать их перемещение в естественной среде невозможно. Наибольшую активность лоси проявляют в часы рассвета, а также с заката до полуночи.

В период сезонной миграции (май–июль) происходит его территориальное перераспределение главным образом за счет молодых особей. Также ежегодно со второй декады августа до середины сентября увеличивается количество аварий с участием лосей по причине гона. В этот период лоси начинают активно передвигаться в поисках пары, становятся менее осторожными, вероятность выхода лосей на автомобильные дороги увеличивается. Вероятность выхода лося также увеличивается в период охоты с 1 сентября по 10 января.

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