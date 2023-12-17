В Прикамье в ДТП с лосями погибли три человека

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
На автомобильных дорогах Пермского края с начала 2023 года зафиксировано 138 случаев наезда автомобильных транспортных средств на диких копытных животных (лоси, косули, кабаны), в том числе за осенние месяцы — 35 случаев. Информация опубликована на сайте регионального Минприроды.
За 2023 год в подобных ДТП было травмировано 14 водителей и пассажиров транспортных средств. Из них три случая со смертельным исходом, серьезные повреждения получили автомобили.
Специалисты Минприроды Прикамья объясняют, что дикие животные могут пересекать автотрассы в любое время года. Отследить и проконтролировать их перемещение в естественной среде невозможно. Наибольшую активность лоси проявляют в часы рассвета, а также с заката до полуночи.
В период сезонной миграции (май–июль) происходит его территориальное перераспределение главным образом за счет молодых особей. Также ежегодно со второй декады августа до середины сентября увеличивается количество аварий с участием лосей по причине гона. В этот период лоси начинают активно передвигаться в поисках пары, становятся менее осторожными, вероятность выхода лосей на автомобильные дороги увеличивается. Вероятность выхода лося также увеличивается в период охоты с 1 сентября по 10 января.