В Прикамье в ДТП с лосями погибли три человека

В период сезонной миграции (май–июль) происходит его территориальное перераспределение главным образом за счет молодых особей. Также ежегодно со второй декады августа до середины сентября увеличивается количество аварий с участием лосей по причине гона. В этот период лоси начинают активно передвигаться в поисках пары, становятся менее осторожными, вероятность выхода лосей на автомобильные дороги увеличивается. Вероятность выхода лося также увеличивается в период охоты с 1 сентября по 10 января.