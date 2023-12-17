Власти Соликамска сообщили о запуске центральной котельной после аварии

В субботу, 16 декабря, на заседании оперативного штаба было принято решение об обратном переводе части домов 3-го микрорайона Калийщиков на котельную «Центральная». Переключение будет осуществляться по кварталам, при этом возможно временное понижение температуры теплоносителя у потребителей. По прогнозам специалистов СМУП «Теплоэнерго», весь переход на центральную котельную займёт около суток.



Администрация города предлагает жителям Соликамска получить в мэрии обогреватели. Одновременно с тем продолжается работа по внутридомовой отладке подачи тепла и устранению завоздушенности. Её проводят специалисты управляющих компаний.