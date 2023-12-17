Власти Соликамска сообщили о запуске центральной котельной после аварии

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
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Updated Сегодня, 08:48
Работы по ликвидации последствий коммунальной аварии в центральной части города продолжаются, сообщают в администрации Соликамского городского округа. По словам чиновников, центральная котельная вошла в нормативный режим работы.
Компенсацию жителям за лопнувшие батареи УК возьмут на себя. Также будет перерасчет по коммунальным платежам.
Сегодня, 17 декабря, будет осуществлён перевод домов на подачу тепла от данной котельной по следующим адресам: ул. Кузнецова, д. 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 13, 15, ул. 20-лет Победы, д. 57, 59, 61, 65, 73, 75, 77, 79, 85; ул. П. Коммуны, д. 30, 30а, 32, 32а, 34.
В субботу, 16 декабря, на заседании оперативного штаба было принято решение об обратном переводе части домов 3-го микрорайона Калийщиков на котельную «Центральная». Переключение будет осуществляться по кварталам, при этом возможно временное понижение температуры теплоносителя у потребителей. По прогнозам специалистов СМУП «Теплоэнерго», весь переход на центральную котельную займёт около суток.
Администрация города предлагает жителям Соликамска получить в мэрии обогреватели. Одновременно с тем продолжается работа по внутридомовой отладке подачи тепла и устранению завоздушенности. Её проводят специалисты управляющих компаний.
Ранее в соцсетях жители Соликамска требовали отставки главы города Евгения Самоукова. Глава региона Дмитрий Махонин обещал по итогам разборов ситуации принять кадровые решения. Вчера Самоуков объяснил свое молчание в соцсетях: «Это моё осознанное решение. С первых минут задачей номер один было устранение аварийной ситуации и обеспечение в кратчайшие сроки людей теплом».
В пятницу ночью произошло два новых прорыва на сетях теплоснабжения Соликамска. Частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков.
Первый прорыв на теплотрассе произошел на этой неделе вечером 12 декабря на улице Кузнецова. Без тепла остались три микрорайона. Для устранения аварии были задействованы две ремонтные бригады и четыре единицы спецтехники. Теплоснабжение восстановили накануне.