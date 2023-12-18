Арбитраж отменил передачу имущества Порта Пермь от одной компании другой

Прокуратура считает, что у ООО не должно быть прав на имущество, которое раньше было во владении АО. В 2014 году оно было передано в качестве вклада в уставный капитал дочерней компании. Вдобавок Генпрокуратура требует признать ничтожной сделку, по которой АО получило заём от Батлера под залог имущества ООО. Надзорное ведомство считает, что у организации не было права на залог.