Арбитраж отменил передачу имущества Порта Пермь от одной компании другой

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Краевым арбитражным судом применены последствия недействительности ничтожной сделки по передаче движимого и недвижимого имущества между АО «Порт Пермь» и ООО «Порт Пермь». Таким образом удовлетворены требования Генпрокуратуры РФ, сообщают в суде.
Ранее Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче движимого и недвижимого имущества.
Судом установлено, что сделка по увеличению уставного капитала ООО «Порт Пермь», совершенная во исполнение решения совета директоров АО «Порт Пермь», противоречит требованиям ГК РФ, поскольку совершена лицами, действующими исключительно в интересах Чарльза А.Батлера, контроль которого над стратегическим обществом не был согласован в порядке, установленном законодательством. По мнению прокуратуры, это повлекло возможность возникновения угрозы обороне страны и безопасности государства.
Суд первой инстанции требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворил в полном объеме.
Напомним, что Генпрокуратура требует вернуть несколько земельных участков и несколько десятков судов (плавкраны, тягачи, баржи и теплоходы) в собственность АО «Порт Пермь».
В октябре суд отклонил требование бывшего совладельца АО «Порт Пермь» Чарльза Алексея Батлера о приостановлении рассмотрения иска до вынесения решения по другому связанному с имуществом порта делу. Одновременно с тем, апелляционная инстанция отказала и прокуратуре в пересмотре решения 2009 года по вновь открывшимся обстоятельствам. Тогда суд удовлетворил иск АО «Порт Пермь», просившего признать недействительным отказ теруправления Росимущества на выкуп имущества порта, не попавшего в список приватизации. Прокуратура обжаловала это решение в апелляции.
Речь идет об объектах, оцененных следствием полиции более чем в 1 млрд рублей, незаконно проданных в собственность аффилированной иностранной компании. Как считают следователи, с декабря 2009-го по конец ноября 2012 года Марек Кинцл был председателем Совета директоров ОАО «Порт Пермь». С использованием своего служебного положения он растратил вверенное ему имущество ОАО «Порт Пермь». Речь идет о земельных участках и расположенных на них зданиях и сооружениях на территории порта общей стоимостью в 1,04 млрд рублей посредством их безвозмездной передачи в собственность европейской компании «Далтамэн, СЕ».
Ранее суд вернул уголовное дело следствию, указав, что преступление носит более тяжкий характер, чем это следует из обвинительного заключения.
Генпрокуратура в июле 2023 года вышла с иском к АО и ООО «Порт Пермь», а также к еще нескольким юридическим и физическим лицам о возврате незаконно проданного имущества в собственность АО.
Прокуратура считает, что у ООО не должно быть прав на имущество, которое раньше было во владении АО. В 2014 году оно было передано в качестве вклада в уставный капитал дочерней компании. Вдобавок Генпрокуратура требует признать ничтожной сделку, по которой АО получило заём от Батлера под залог имущества ООО. Надзорное ведомство считает, что у организации не было права на залог.
Группа акционеров, подконтрольная Батлеру, ранее контролировала 79% акций АО «Порт Пермь». Однако ФАС обратилась в суд, который постановил, что иностранное лицо незаконно получило контроль над стратегическим предприятием. Было решено передать акции Росимуществу.