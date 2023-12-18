Большой зал Пермской краевой филармонии откроется на этой неделе

Еще накануне, 21 декабря, филармония проведет концерт открытия Рождественского фестиваля в арендованном зале ДК имени Солдатова. По информации издания «Новый компаньон», посетители церемонии смогут 22 декабря не только увидеть новый интерьер и оценить акустику концертного зала, но и посмотреть на работу подъемного механизма для рояля, который поднимает инструмент прямо на сцену. Проведенная реконструкция позволит не производить больших перестановок для фортепианных концертов.