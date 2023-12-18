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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Так выглядел Большой зал в июне 2023 года.

Большой зал Пермской краевой филармонии откроется на этой неделе

18 декабря 2023, 06:42
Фото: Telegram-канал Дмитрия Махонина
Так выглядел Большой зал в июне 2023 года.

Большой зал Пермской филармонии откроется в эту пятницу, 22 декабря

Объект был закрыт на реконструкцию в апреле прошлого года.

Большой зал Пермской филармонии откроется после реконструкции в эту пятницу, 22 декабря. Первым публичным мероприятием в стенах учреждения станет церемония вручения премий Пермского края в сфере культуры за 2022 год — она начнется в 19:00.

Еще накануне, 21 декабря, филармония проведет концерт открытия Рождественского фестиваля в арендованном зале ДК имени Солдатова. По информации издания «Новый компаньон», посетители церемонии смогут 22 декабря не только увидеть новый интерьер и оценить акустику концертного зала, но и посмотреть на работу подъемного механизма для рояля, который поднимает инструмент прямо на сцену. Проведенная реконструкция позволит не производить больших перестановок для фортепианных концертов.

Работами по реконструкции Большого зала занималось АО «КРПК», они завершились этой осенью. Объект закрыли на реконструкцию в конце апреля прошлого года. На время проведения работ все мероприятия перенесли в ДК имени Солдатова.

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#Общество#Пермь#Филармония#Пермская филармония
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