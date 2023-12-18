Число предприятий, получивших поддержку Корпорации МСП, выросло в 3,5 раза

В текущем году лидерами среди регионов по числу предпринимателей, получивших поддержку от корпорации, стали Чукотский и Ненецкий автономные округа (каждый третий и каждый пятый предприниматель соответственно), а также Магаданская область (каждый шестой). Среди крупных регионов лидерами являются Удмуртская Республика, Тюменская область, Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области, где господдержку получил каждый девятый предприниматель.