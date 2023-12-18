Число предприятий, получивших поддержку Корпорации МСП, выросло в 3,5 раза

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
По информации аналитиков, по сравнению с 2020 годом показатель вырос в 3,5 раза, и это стало возможным благодаря увеличению охвата финансовыми программами, внедрению механизма «зонтичных» поручительств, развитию цифровой платформы МСП.РФ и расширению квот на закупки товаров и услуг у малых и средних предприятий со стороны государственных компаний, пишут РИА Новости.
Стратегия развития Корпорации МСП предполагает, что к 2025 году государственная поддержка будет доступна каждому пятому предпринимателю страны. Этого удастся достичь путем цифровизации мер господдержки и упрощения процедур их получения.
В текущем году лидерами среди регионов по числу предпринимателей, получивших поддержку от корпорации, стали Чукотский и Ненецкий автономные округа (каждый третий и каждый пятый предприниматель соответственно), а также Магаданская область (каждый шестой). Среди крупных регионов лидерами являются Удмуртская Республика, Тюменская область, Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области, где господдержку получил каждый девятый предприниматель.
Анализ Корпорации МСП показал, что компании, воспользовавшиеся мерами господдержки, достигли прироста дохода на 19% и увеличения занятости на 5%. В то же время аналогичные малые и средние предприятия без господдержки увеличили доход на 6% и сократили занятость на 3%.
«Сегодня благодаря цифровизации государство само предлагает меры поддержки предпринимателям, исходя из анализа их деятельности. В конце 2022 года мы запустили цифровой профиль на МСП.РФ. Платформа точно определяет, что нужно конкретной компании на данном этапе развития, и предлагает необходимую поддержку, подходящую именно этому бизнесу. В случае же отказа пользователь МСП.РФ всегда точно знает причины такого решения и может оперативно устранить недостатки», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Напомним, что расширение государственной поддержки бизнеса, в том числе через цифровизацию, предусматривает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», инициированный президентом Владимиром Путиным и курируемый первым вице-премьером Андреем Белоусовым.