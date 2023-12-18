Дорога под Гремячинском строилась с использованием подручных материалов

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Губахинский городской суд (постоянное присутствие в Гремячинске) вынес приговор директору строительной фирмы. Мужчина признан виновным в мошенничестве при строительстве дороги, сообщает краевая прокуратура.
В 2018 году подсудимый руководил выполнением муниципального контракта по ремонту автодороги «п. Юбилейный — п. Безгодово» в Гремячинском районе. В ходе работ похитил более 3,8 млн рублей. В частности, по его указанию, рабочими бригадами проводились работы с использованием дешевых строительных материалов. Вместо предусмотренного техническим заданием щебня, подрядчик использовал неизвестную горную породу из прилегающего к дороге карьера.
Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере 900 тыс. рублей.
Вопрос возмещения причиненного преступлением вреда будет рассмотрен судом в гражданском порядке.