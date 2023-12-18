Дорога под Гремячинском строилась с использованием подручных материалов

В 2018 году подсудимый руководил выполнением муниципального контракта по ремонту автодороги «п. Юбилейный — п. Безгодово» в Гремячинском районе. В ходе работ похитил более 3,8 млн рублей. В частности, по его указанию, рабочими бригадами проводились работы с использованием дешевых строительных материалов. Вместо предусмотренного техническим заданием щебня, подрядчик использовал неизвестную горную породу из прилегающего к дороге карьера.