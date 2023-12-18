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Дорога под Гремячинском строилась с использованием подручных материалов

Дорога под Гремячинском строилась с использованием подручных материалов

18 декабря 2023, 15:21
Фото: properm.ru
Директор строительной компании похитил на ремонте дороги в Прикамье почти 4 миллиона

Губахинский городской суд (постоянное присутствие в Гремячинске) вынес приговор директору строительной фирмы. Мужчина признан виновным в мошенничестве при строительстве дороги, сообщает краевая прокуратура.

В 2018 году подсудимый руководил выполнением муниципального контракта по ремонту автодороги «п. Юбилейный — п. Безгодово» в Гремячинском районе. В ходе работ похитил более 3,8 млн рублей. В частности, по его указанию, рабочими бригадами проводились работы с использованием дешевых строительных материалов. Вместо предусмотренного техническим заданием щебня, подрядчик использовал неизвестную горную породу из прилегающего к дороге карьера.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере 900 тыс. рублей.

Вопрос возмещения причиненного преступлением вреда будет рассмотрен судом в гражданском порядке.

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#Суд#Криминал#Мошенники#Транспорт
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