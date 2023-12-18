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Глава департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков займется сносом аварийных домов

Глава департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков займется сносом аварийных домов

18 декабря 2023, 07:20
Фото: 1MI
Информации по уходу Баскакова из администрации нет.

Рабочую группу по сносу аварийных зданий возглавит начальник департаменты ЖКХ Станислав Баскаков. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации Перми.

Согласно документу, основными задачами рабочей группы являются сбор информации и координация деятельности по сносу аварийных домов. Заместителем председателя станет замначальника департамента ЖКХ Олег Белоусов. Секретарем назначена глава отдела департамента ЖКХ по работе с учреждениями и предприятиями Елена Фоминская. Кроме того, в состав рабочей группы войдут начальник первого отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю и замначальника отдела охраны общественного порядка Управления МВД России по Перми.

Ранее сообщалось, что в связи с переходом на новое место работы Станислав Баскаков может уйти из департамента ЖКХ. Однако, по сообщению мэрии, глава продолжает исполнять свои обязанности.

Проект постановления направлен на независимую антикоррупционную экспертизу.

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