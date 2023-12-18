Глава департамента ЖКХ Перми Станислав Баскаков займется сносом аварийных домов

Согласно документу, основными задачами рабочей группы являются сбор информации и координация деятельности по сносу аварийных домов. Заместителем председателя станет замначальника департамента ЖКХ Олег Белоусов. Секретарем назначена глава отдела департамента ЖКХ по работе с учреждениями и предприятиями Елена Фоминская. Кроме того, в состав рабочей группы войдут начальник первого отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю и замначальника отдела охраны общественного порядка Управления МВД России по Перми.