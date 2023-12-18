Глава Краснокамска призвал журналистов перестать писать жалобы и заняться полезным

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз призвал журналистов перестать писать жалобы и заняться чем-то полезным. Об этом он заявил во время прямого эфира, отвечая на вопрос, собираются ли чиновники делать что-то для наведения порядка на особо-охраняемой территории «Сосновый бор».
На участок зачастую приезжают мотоциклисты и автомобилисты, хотя движение там запрещено.
«У вас уважаемая газета, вы много пишите, фотографируете, почему еще ни одной фотографии не сделали, как мотоциклисты гоняют? Я призываю вас, начните полезное что-то тоже делать, не просто жалобы писать везде, а полезное. Проведите рейд, сфотографируйте, донесите это до полиции. И мы вам будем благодарны», — обратился Быкариз к журналистке газеты «Наш город — Краснокамск».
По словам Быкариза, каждый год власти ставят там ограждения и запрещающие знаки, но люди их ломают.