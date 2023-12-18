Глава Краснокамска призвал журналистов перестать писать жалобы и заняться полезным

Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз призвал журналистов перестать писать жалобы и заняться чем-то полезным. Об этом он заявил во время прямого эфира, отвечая на вопрос, собираются ли чиновники делать что-то для наведения порядка на особо-охраняемой территории «Сосновый бор».