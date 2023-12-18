properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Глава Краснокамска призвал журналистов перестать писать жалобы и заняться полезным

Глава Краснокамска призвал журналистов перестать писать жалобы и заняться полезным

18 декабря 2023, 06:40
Фото: vk.com/bykarizigor
Быкариз предложил журналистам включиться в решение проблемы с мотоциклистами.

Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз призвал журналистов перестать писать жалобы и заняться чем-то полезным. Об этом он заявил во время прямого эфира, отвечая на вопрос, собираются ли чиновники делать что-то для наведения порядка на особо-охраняемой территории «Сосновый бор».

На участок зачастую приезжают мотоциклисты и автомобилисты, хотя движение там запрещено.

«У вас уважаемая газета, вы много пишите, фотографируете, почему еще ни одной фотографии не сделали, как мотоциклисты гоняют? Я призываю вас, начните полезное что-то тоже делать, не просто жалобы писать везде, а полезное. Проведите рейд, сфотографируйте, донесите это до полиции. И мы вам будем благодарны», — обратился Быкариз к журналистке газеты «Наш город — Краснокамск».

По словам Быкариза, каждый год власти ставят там ограждения и запрещающие знаки, но люди их ломают.

Читайте также:
Пермяк наставил автомат на женщину с детьми за отказ довезти его до домаМинистру природных ресурсов Пермского края прокуратура вынесла представлениеПрикамье направило в бюджет почти 1,9 миллиарда рублей за использование лесов
#Лес#Пермь#Краснокамск
Подпишитесь
Централизуй это. Политические итоги 2023 года в Пермском крае
Сегодня, 02:00
Большой зал Пермской краевой филармонии откроется на этой неделе
Сегодня, 06:42
Продлению «Ласточки» до вокзала Краснокамска мешает восстановление новых территорий
Сегодня, 05:45
Власти рассказали, когда в Пермском крае перестанут продавать «золотые» яйца
Сегодня, 03:05
Пермский «Молот» победил тульский АКМ в серии буллитов
Сегодня, 04:26
Тоннель на улице Дзержинского в Перми открыли спустя несколько месяцев
Сегодня, 05:08