Количество пользователей VoWiFi удвоилось: как это поможет абонентам в праздники

Для передачи голоса вовремя звонка технология использует Wi-Fi-роутер как базовую станцию. Именно благодаря этому можно дозвониться до собеседника, даже если движение радиосигнала затрудняется. Согласно данным билайн, 70% абонентов подключаются к Wi-Fi дома. А половина из тех, кто пользуется общественным Wi-Fi, подключаются к нему в кафе и ресторанах. Еще четверть — в ТЦ, магазинах, а также в аэропортах и на вокзалах. В этих местах из-за железобетонных и металлических конструкций и других плотных материалов могут возникать помехи сигналу сотовой связи. Поэтому, если во время похода по магазинам нужно позвонить родным и уточнить, какие продукты осталось купить для новогоднего стола, можно позвонить по VoWiFi как по обычной сотовой сети, при этом не устанавливая какие-либо дополнительные приложения.