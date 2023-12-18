Михаил Мишустин посмотрел выставку-форум «Россия» вместе с коллегами из СНГ

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Например, Свердловская область рассказала о развитии в контексте промышленности, показав ретроспективу от заводов Демидова до современных научно-технических проектов, пишет tass.ru.
Стенд Челябинской области иллюстрировал лозунг: «Всё начинается с человека и его мечты». В этом ключе демонстрируются достижения в различных сферах — от спорта и до промышленности.
Экспозиция Северной столицы стала «Петербургским кинотеатром», который рассказывает об особом характере города, главных событиях в его истории, инновационном и научном потенциале.
Что касается Ленобласти, то она представила специальный игровой стол со знаковыми объектами: Выборгским замком, портом Усть-Луга, курортом «Игора».
Напомним: международная выставка-форум «Россия», показывающая достижения нашей страны в различных отраслях, продлится до 12 апреля.