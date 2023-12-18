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Михаил Мишустин посмотрел выставку-форум «Россия» вместе с коллегами из СНГ

Михаил Мишустин посмотрел выставку-форум «Россия» вместе с коллегами из СНГ

18 декабря 2023, 12:28
Фото: 1MI
Глава Правительства РФ Михаил Мишустин и премьеры государств СНГ осмотрели выставку-форум «Россия». Они обратили внимание на идеи и оформление экспозиций разных регионов.

Например, Свердловская область рассказала о развитии в контексте промышленности, показав ретроспективу от заводов Демидова до современных научно-технических проектов, пишет tass.ru.

Стенд Челябинской области иллюстрировал лозунг: «Всё начинается с человека и его мечты». В этом ключе демонстрируются достижения в различных сферах — от спорта и до промышленности.

Экспозиция Северной столицы стала «Петербургским кинотеатром», который рассказывает об особом характере города, главных событиях в его истории, инновационном и научном потенциале.

Что касается Ленобласти, то она представила специальный игровой стол со знаковыми объектами: Выборгским замком, портом Усть-Луга, курортом «Игора».

Напомним: международная выставка-форум «Россия», показывающая достижения нашей страны в различных отраслях, продлится до 12 апреля.

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