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Updated Сегодня, 04:28

В Пермском крае простились с 33-летним военным Иваном Миковым

Поехал помогать мобилизованному брату. В Пермском крае простились с 33-летним военным

18 декабря 2023, 04:09
Фото: соцсети военного

В Пермском крае простились с 33-летним военным Иваном Миковым

Мужчина поехал на спецоперацию в октябре.

В селе Кольчуга Пермского края 17 декабря простились с участником СВО Иваном Миковым. Глава Чердынского округа Анна Батагова рассказала, что старший брат Микова отправился на СВО во время мобилизации, 15 августа 2023 года Иван написал Батаговой в социальных сетях: «Я должен быть там, рядом».

В октябре мужчина отправился в зону СВО по контракту. Судя по социальным сетям военного, ему было 33 года. «Все хорошо будет, я уверен. Обещаю, что я приеду домой» — писал мужчина перед отправкой на спецоперацию.

22 ноября он разместил фотографию из госпиталя, военный был тяжело ранен. Это был последний пост Ивана Микова. Участник СВО умер 9 декабря.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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