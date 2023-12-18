Поехал помогать мобилизованному брату. В Пермском крае простились с 33-летним военным

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В селе Кольчуга Пермского края 17 декабря простились с участником СВО Иваном Миковым. Глава Чердынского округа Анна Батагова рассказала, что старший брат Микова отправился на СВО во время мобилизации, 15 августа 2023 года Иван написал Батаговой в социальных сетях: «Я должен быть там, рядом».
В октябре мужчина отправился в зону СВО по контракту. Судя по социальным сетям военного, ему было 33 года. «Все хорошо будет, я уверен. Обещаю, что я приеду домой» — писал мужчина перед отправкой на спецоперацию.
22 ноября он разместил фотографию из госпиталя, военный был тяжело ранен. Это был последний пост Ивана Микова. Участник СВО умер 9 декабря.