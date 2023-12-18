На СВО убили 47-летнего мобилизованного жителя Пермского края

В Минобороны ранее заявляли, что есть план призвать 300 тыс. человек. Во время прямой линии президент Владимир Путин пояснил, что второй волны мобилизации не будет, так как сейчас потребность в военных закрывается за счет людей, подписывающих контракт добровольно.