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Updated Сегодня, 11:05

На СВО убили 47-летнего мобилизованного жителя Пермского края

На СВО убили 47-летнего мобилизованного жителя Пермского края

18 декабря 2023, 11:02
Фото: соцсети военного
Дата прощания с участником спецоперации пока неизвестна.

На СВО был убит 47-летний Василь Миршарипов из Пермского края. О гибели военного сообщила мусульманская религиозная организация «Махалля № 2619», расположенная в селе Янычи. Военного не стало 7 декабря. Подробности о гибели мужчины неизвестны.

Судя по социальным сетям пермяка, он отправился на СВО в ходе частичной мобилизации, которая была осенью 2022 года. В октябре 2022 года он разместил фотографию повестки.

В Минобороны ранее заявляли, что есть план призвать 300 тыс. человек. Во время прямой линии президент Владимир Путин пояснил, что второй волны мобилизации не будет, так как сейчас потребность в военных закрывается за счет людей, подписывающих контракт добровольно.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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