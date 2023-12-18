На СВО убили 47-летнего мобилизованного жителя Пермского края

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
На СВО был убит 47-летний Василь Миршарипов из Пермского края. О гибели военного сообщила мусульманская религиозная организация «Махалля № 2619», расположенная в селе Янычи. Военного не стало 7 декабря. Подробности о гибели мужчины неизвестны.
Судя по социальным сетям пермяка, он отправился на СВО в ходе частичной мобилизации, которая была осенью 2022 года. В октябре 2022 года он разместил фотографию повестки.
В Минобороны ранее заявляли, что есть план призвать 300 тыс. человек. Во время прямой линии президент Владимир Путин пояснил, что второй волны мобилизации не будет, так как сейчас потребность в военных закрывается за счет людей, подписывающих контракт добровольно.