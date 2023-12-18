На трассе Кунгур — Соликамск в ДТП погиб сам виновник аварии

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Сегодня утром, 18 декабря, на дороге Кунгур — Соликамск зарегистрировано смертельное ДТП. Около 8:35 по трассе ехал автомобиль Renault Fluence под управлением 58-летнего мужчины. На четвертом километре автодороги при обгоне он не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak, за рулем которого находился 50-летний мужчина.
В итоге от столкновения большегруз выехал на полосу встречного движения, где врезался в Renault Duster. За рулем иномарки был 66-летний водитель. В результате аварии водитель Renault Fluence погиб, а водитель Renault Duster и два его пассажира в возрасте 53 и 65 лет были госпитализированы в больницу.
В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края сообщают, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. В ГИБДД просят водителей быть особенно внимательными и осторожными на дорогах, избегать сложных маневров, а также соблюдать дистанцию и не превышать скорость.