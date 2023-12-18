На трассе Кунгур — Соликамск в ДТП погиб сам виновник аварии

В итоге от столкновения большегруз выехал на полосу встречного движения, где врезался в Renault Duster. За рулем иномарки был 66-летний водитель. В результате аварии водитель Renault Fluence погиб, а водитель Renault Duster и два его пассажира в возрасте 53 и 65 лет были госпитализированы в больницу.