Научный прорыв: как на Сахалине внедряют инновации в образование

— С начала 2023 года во всех общеобразовательных школах была запущена программа по изучению беспилотников. Сначала мы планировали это делать с 5-го класса, сейчас утверждены программы со 2-го по 11-й класс. Мы не только учим школьников применять беспилотные летательные аппараты и летать на них, но и преподаем технологию: учим их собирать БПЛА своими руками. Специально разработали конструкторы, которые производятся на территории нашего острова. Мальчишки и девчонки могут заниматься не только сборкой, но и починкой, проектируют полетные задания, используют свои навыки, чтобы проанализировать все данные. В мае было отдельное мероприятие, которому мы уделили должное внимание: между собой на предмет практического применения дронов соревновались школы Сахалина.