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Власти выбрали подрядчика на строительство поликлиники в селе Фролы

Новую поликлинику во Фролах построит подрядчик из Кондратово

18 декабря 2023, 07:36
Фото: 1MI

Власти выбрали подрядчика на строительство поликлиники в селе Фролы

Работы должны завершиться до конца октября 2024 года.

Власти Пермского края заключили контракт на строительство поликлиники в селе Фролы Пермского округа. Подрядчиком стало ООО «Парма», сообщили в пресс-службе регионального правительства. По данным портала госзакупок, подрядчик согласился выполнить работы за 198,3 млн рублей, контракт заключен на прошлой неделе, 12 декабря.

В управлении капитального строительства Прикамья рассказали, что поликлиника расположится на ул. Солнечная, рядом с новым жилым комплексом, детским садом и школой. Учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, врачи будут принимать и взрослых, и детей. Также в поликлинике построят отделение женской консультации с дневным стационаром. Для приема пациентов откроются кабинеты приема участковых терапевтов и узких специалистов, а также стоматологические кабинеты и процедурные помещения. В новом медучреждении планируется установить современное оборудование.

Основные строительные работы стартуют в начале 2024 года. Поликлиника должна быть построена до 24 октября 2024 года.

По данным базы контрагентов Rusprofole, директором ООО «Парма» является Вадим Меледин. Компания зарегистрирована в феврале 2015 года в деревне Кондратово Пермского округа, ее основной деятельностью является строительство жилых и нежилых зданий. Этой осенью стало известно, что ООО «Парма» также спроектирует и построит поликлинику в микрорайоне Гайва за 555 млн рублей.

Объявлен конкурс на строительство поликлиники во Фролах Пермского округа
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#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Госзакупки#Управление капитального строительства пермского края
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