Новую поликлинику во Фролах построит подрядчик из Кондратово

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Власти Пермского края заключили контракт на строительство поликлиники в селе Фролы Пермского округа. Подрядчиком стало ООО «Парма», сообщили в пресс-службе регионального правительства. По данным портала госзакупок, подрядчик согласился выполнить работы за 198,3 млн рублей, контракт заключен на прошлой неделе, 12 декабря.
В управлении капитального строительства Прикамья рассказали, что поликлиника расположится на ул. Солнечная, рядом с новым жилым комплексом, детским садом и школой. Учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, врачи будут принимать и взрослых, и детей. Также в поликлинике построят отделение женской консультации с дневным стационаром. Для приема пациентов откроются кабинеты приема участковых терапевтов и узких специалистов, а также стоматологические кабинеты и процедурные помещения. В новом медучреждении планируется установить современное оборудование.
Основные строительные работы стартуют в начале 2024 года. Поликлиника должна быть построена до 24 октября 2024 года.
По данным базы контрагентов Rusprofole, директором ООО «Парма» является Вадим Меледин. Компания зарегистрирована в феврале 2015 года в деревне Кондратово Пермского округа, ее основной деятельностью является строительство жилых и нежилых зданий. Этой осенью стало известно, что ООО «Парма» также спроектирует и построит поликлинику в микрорайоне Гайва за 555 млн рублей.