Новую поликлинику во Фролах построит подрядчик из Кондратово

В управлении капитального строительства Прикамья рассказали, что поликлиника расположится на ул. Солнечная, рядом с новым жилым комплексом, детским садом и школой. Учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, врачи будут принимать и взрослых, и детей. Также в поликлинике построят отделение женской консультации с дневным стационаром. Для приема пациентов откроются кабинеты приема участковых терапевтов и узких специалистов, а также стоматологические кабинеты и процедурные помещения. В новом медучреждении планируется установить современное оборудование.