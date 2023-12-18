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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

В пермских лесах усилено патрулирование в канун Нового года

Патрули усиленно охраняют пермские леса от желающих спилить ель к Новому году

18 декабря 2023, 11:29
Фото: 1MI

В пермских лесах усилено патрулирование в канун Нового года

Легально приобрести новогоднее дерево можно в пермских лесничествах

В Перми перед Новым годом усилено патрулирование лесов для предотвращения незаконной рубки деревьев. В городских лесах проводятся регулярные обходы территорий.

Если вы незаконно срубили хвойное дерево, то вас привлекут к административной ответственности в виде штрафа и обяжут возместить ущерб. Размер штрафа составляет:

  • для граждан — от 3 до 4 тыс. рублей;
  • для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей;
  • для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

В пресс-службе мэрии напоминают, что купить ель, пихту или сосну к Новому году можно законно — в лесничестве. Для этого необходимо обратиться с заявлением для заключения договора купли-продажи лесных насаждений:

  • в ГКУ «Пермское лесничество» (село Култаево, ул. Романа Кашина, 81, телефоны: 294-80-23, 294-82-98);
  • или в ГКУ «Закамское лесничество» (ул. Маршала Рыбалко, 119, телефоны: 284-04-35, 284-04-42).

Цена одного дерева составляет от 28 до 166 рублей.

В лесничествах Пермского края стартовала продажа живых новогодних елей
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