Патрули усиленно охраняют пермские леса от желающих спилить ель к Новому году

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В Перми перед Новым годом усилено патрулирование лесов для предотвращения незаконной рубки деревьев. В городских лесах проводятся регулярные обходы территорий.
Если вы незаконно срубили хвойное дерево, то вас привлекут к административной ответственности в виде штрафа и обяжут возместить ущерб. Размер штрафа составляет:
В пресс-службе мэрии напоминают, что купить ель, пихту или сосну к Новому году можно законно — в лесничестве. Для этого необходимо обратиться с заявлением для заключения договора купли-продажи лесных насаждений:
Цена одного дерева составляет от 28 до 166 рублей.