Пермский «Молот» победил тульский АКМ в серии буллитов

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Пермский хоккейный клуб «Молот» вчера, 17 декабря, выиграл матч с тульским АКМ. Счет встречи в серии буллитов составил 4:3.
Дважды по ходу матча пермяки были в роли отыгрывающихся, но за четыре минуты до конца второго периода смогли вырваться вперед. Решающий бросок в серии буллитов совершил Денис Дюрягин. В итоге «Молот» одержал победу четвертый раз подряд и поднялся на второе место турнирной таблицы.
Следующий матч состоится завтра, 19 декабря, с московской «Звездой», напоминают в пресс-службе «Молота».