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Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

«Молот» выиграл матч с тульским АКМ в воскресенье 17 декабря

Пермский «Молот» победил тульский АКМ в серии буллитов

18 декабря 2023, 04:26
Фото: vk.com/cspperm

«Молот» выиграл матч с тульским АКМ в воскресенье 17 декабря

Следующая игра пройдет во вторник.

Пермский хоккейный клуб «Молот» вчера, 17 декабря, выиграл матч с тульским АКМ. Счет встречи в серии буллитов составил 4:3.

Дважды по ходу матча пермяки были в роли отыгрывающихся, но за четыре минуты до конца второго периода смогли вырваться вперед. Решающий бросок в серии буллитов совершил Денис Дюрягин. В итоге «Молот» одержал победу четвертый раз подряд и поднялся на второе место турнирной таблицы.

Следующий матч состоится завтра, 19 декабря, с московской «Звездой», напоминают в пресс-службе «Молота».

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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