Пермский «Молот» победил тульский АКМ в серии буллитов

Дважды по ходу матча пермяки были в роли отыгрывающихся, но за четыре минуты до конца второго периода смогли вырваться вперед. Решающий бросок в серии буллитов совершил Денис Дюрягин. В итоге «Молот» одержал победу четвертый раз подряд и поднялся на второе место турнирной таблицы.