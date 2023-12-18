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Пермское оборонное предприятие ЗАО «СКБ» оштрафовали после неудачных испытаний

Пермское оборонное предприятие оштрафовали после неудачных испытаний

18 декабря 2023, 07:52
Фото: properm.ru

Пермское оборонное предприятие ЗАО «СКБ» оштрафовали после неудачных испытаний

Предприятие не смогло оспорить штраф через суд.
Сюжет
Уфас

«Специальное конструкторское бюро» (входит в «Мотовилихинские заводы») не смогло оспорить штраф в 350 тыс. рублей, который компании назначили антимонопольщики из Нижнего Новгорода. Штраф был выписан по ст. 14.49 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в отношении оборонной продукции), сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

В материалах дела сказано, что компания должна была передать министерству обороны России реактивную систему залпового огня БМ-21-1 «Торнадо-Г». В один из моментов проводились испытания блока электрооборудования реактивной системы залпового огня. Блок оказался негерметичным — его затопило водой. Это помешало вовремя поставить боевую технику, так как понадобилось время на устранение недостатков. ЗАО «СКБ» пыталось оспорить штраф в судах, но это не удалось.

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#Суд#Уфас#Мотовилихинские заводы
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