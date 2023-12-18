Пермское оборонное предприятие оштрафовали после неудачных испытаний

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
«Специальное конструкторское бюро» (входит в «Мотовилихинские заводы») не смогло оспорить штраф в 350 тыс. рублей, который компании назначили антимонопольщики из Нижнего Новгорода. Штраф был выписан по ст. 14.49 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в отношении оборонной продукции), сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
В материалах дела сказано, что компания должна была передать министерству обороны России реактивную систему залпового огня БМ-21-1 «Торнадо-Г». В один из моментов проводились испытания блока электрооборудования реактивной системы залпового огня. Блок оказался негерметичным — его затопило водой. Это помешало вовремя поставить боевую технику, так как понадобилось время на устранение недостатков. ЗАО «СКБ» пыталось оспорить штраф в судах, но это не удалось.