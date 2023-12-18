Продлению «Ласточки» до вокзала Краснокамска мешает восстановление новых территорий

Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз раскрыл, что с проектом по продлению «Ласточки» из Перми до Краснокамска. Сейчас электропоезда останавливаются в 800 м. от краснокамского автовокзала, при этом работы по продлению маршрута идут, однако конечный срок «не совсем понятен».