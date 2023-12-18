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Продлению «Ласточки» до вокзала Краснокамска мешает восстановление новых территорий

Продлению «Ласточки» до вокзала Краснокамска мешает восстановление новых территорий

18 декабря 2023, 05:45
Фото: properm.ru
Сроков реализации проекта сейчас нет.

Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз раскрыл, что с проектом по продлению «Ласточки» из Перми до Краснокамска. Сейчас электропоезда останавливаются в 800 м. от краснокамского автовокзала, при этом работы по продлению маршрута идут, однако конечный срок «не совсем понятен».

«Работа идет с РЖД, последние события, видимо, немного отвлекают деньги РЖД на восстановление новых территорий», — заявил Быкариз во время прямого эфира.

Глава округа отметил, что проект не заброшен. Сейчас по нему разрабатывается экономическое обоснование: «Надеюсь, как оно будет, нас включат в инвестпроект», — пояснил Быкариз.

О строительстве транспортно-пересадочного узла на месте автовокзала в Краснокамске активно заговорили в 2021 году. Объем инвестиций тогда оценивался в 241 млн рублей.

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#Никогданибудь#Пермь#Ржд#Ласточка#Электропоезд ласточка
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