Продлению «Ласточки» до вокзала Краснокамска мешает восстановление новых территорий

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 06:03
Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз раскрыл, что с проектом по продлению «Ласточки» из Перми до Краснокамска. Сейчас электропоезда останавливаются в 800 м. от краснокамского автовокзала, при этом работы по продлению маршрута идут, однако конечный срок «не совсем понятен».
«Работа идет с РЖД, последние события, видимо, немного отвлекают деньги РЖД на восстановление новых территорий», — заявил Быкариз во время прямого эфира.
Глава округа отметил, что проект не заброшен. Сейчас по нему разрабатывается экономическое обоснование: «Надеюсь, как оно будет, нас включат в инвестпроект», — пояснил Быкариз.
О строительстве транспортно-пересадочного узла на месте автовокзала в Краснокамске активно заговорили в 2021 году. Объем инвестиций тогда оценивался в 241 млн рублей.