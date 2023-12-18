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Проект третьего этапа трассы ТР-53 в Перми прошел госэкспертизу

Проект третьего этапа трассы ТР-53 в Перми прошел госэкспертизу

18 декабря 2023, 09:13
Фото: пресс-служба краевого правительства
Сейчас реализуется первый этап проекта.

Проект строительства третьего этапа автомобильной дороги Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» (ТР-53) получил положительное заключение госэкспертизы. Первым на это обратило внимание издание Business Class. Третий этап предполагает реализацию участка в 4,2 км между двумя мостами — через реки Чукулайка и Малая Мотовилиха.

Предполагается, что на участке появится четырехполосная дорога, планируется строительство тротуаров, велодорожки, автобусных остановок и шумозащитных экранов.

Строительство ТР-53 разделено на четыре этапа, реализация их всех намечена на 2029 год. В ноябре краевые власти заявили, что первый этап идет с опережением графика на 25 дней.

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#Авто#Никогданибудь#Пермь#Пермские дороги
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