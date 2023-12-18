Путепровод на автодороге «Стахановская — Ива» хотят отремонтировать за 64 млн рублей

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Власти Перми планируют отремонтировать путепровод через железнодорожные пути и реку Данилиха на автомобильной дороге «Стахановская — Ива» в Свердловском районе. Соответствующий электронный аукцион размещен на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 64,7 млн рублей, обратил внимание Business Class. Средства выделены из федерального, регионального и городского бюджетов.
Заказчиком работ выступает МКУ «Пермблагоустройство». В техническом задании к закупке сказано, что в последний раз мост ремонтировали в 2007 году. Победитель аукциона должен будет перед началом производства работ на проезжей части согласовать их с заказчиком, ГИБДД Перми, департаментом транспорта городской администрации, а также с Пермской дирекцией дорожного движения. Также нужно согласовать мероприятия по ремонту объекта с организациями, на балансе которых находятся кабельные линии и опоры освещения, размещенные на данном участке.
Ремонт моста нужно выполнить в период с 3 июня 2024 до 10 марта 2025 года. Итоги электронной закупки будут подведены на следующей неделе, 27 декабря.