Путепровод на автодороге «Стахановская — Ива» хотят отремонтировать за 64 млн рублей

Заказчиком работ выступает МКУ «Пермблагоустройство». В техническом задании к закупке сказано, что в последний раз мост ремонтировали в 2007 году. Победитель аукциона должен будет перед началом производства работ на проезжей части согласовать их с заказчиком, ГИБДД Перми, департаментом транспорта городской администрации, а также с Пермской дирекцией дорожного движения. Также нужно согласовать мероприятия по ремонту объекта с организациями, на балансе которых находятся кабельные линии и опоры освещения, размещенные на данном участке.