properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Власти хотят заплатить за ремонт путепровода в Свердловском районе 64 млн рублей

Путепровод на автодороге «Стахановская — Ива» хотят отремонтировать за 64 млн рублей

18 декабря 2023, 12:48
Фото: техническое задание

Власти хотят заплатить за ремонт путепровода в Свердловском районе 64 млн рублей

В последний раз сооружение приводили в порядок в 2007 году.

Власти Перми планируют отремонтировать путепровод через железнодорожные пути и реку Данилиха на автомобильной дороге «Стахановская — Ива» в Свердловском районе. Соответствующий электронный аукцион размещен на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 64,7 млн рублей, обратил внимание Business Class. Средства выделены из федерального, регионального и городского бюджетов.

Заказчиком работ выступает МКУ «Пермблагоустройство». В техническом задании к закупке сказано, что в последний раз мост ремонтировали в 2007 году. Победитель аукциона должен будет перед началом производства работ на проезжей части согласовать их с заказчиком, ГИБДД Перми, департаментом транспорта городской администрации, а также с Пермской дирекцией дорожного движения. Также нужно согласовать мероприятия по ремонту объекта с организациями, на балансе которых находятся кабельные линии и опоры освещения, размещенные на данном участке.

Ремонт моста нужно выполнить в период с 3 июня 2024 до 10 марта 2025 года. Итоги электронной закупки будут подведены на следующей неделе, 27 декабря.

Читайте также:
Проект третьего этапа трассы ТР-53 в Перми прошел госэкспертизуНа трассе Кунгур — Соликамск в ДТП погиб сам виновник аварииНовую поликлинику во Фролах построит подрядчик из Кондратово
#Авто#Пермь#Госзакупки
Подпишитесь
Стало известно, сколько случаев ОРВИ выявлено за прошедшую неделю
Сегодня, 12:36
Проект третьего этапа трассы ТР-53 в Перми прошел госэкспертизу
Сегодня, 09:13
Патрули усиленно охраняют пермские леса от желающих спилить ель к Новому году
Сегодня, 11:29
В Перми будет тепло и снежно. Как с этим будут справляться дорожные службы?
Сегодня, 11:47
Централизуй это. Политические итоги 2023 года в Пермском крае
Сегодня, 02:00