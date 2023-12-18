Сахалинцы представили алгоритм анализа текстов на хакатоне «Digital Острова. 65 12/23»

Posted 18 декабря, 09:42
Published 18 декабря, 09:42
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Подобные хакатоны в Сахалинской области проходят регулярно. Их организуют для того, чтобы популяризировать и расширить применение ИИ, поддержать творческую молодежь и начинающих специалистов в IT-индустрии, которые хотят создавать продукты и сервисы цифровой среды. Очередное мероприятие стало креативной площадкой для презентаций идей в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, AR-дизайна, администрирования и управления цифровыми проектами. 23 команды в течение нескольких дней разрабатывали решения, которые могут внести значительный вклад в развитие IT-сферы и улучшить качество жизни жителей Сахалинской области.
«Хакатон обеспечил участникам уникальную возможность продемонстрировать свои навыки и таланты, а также познакомиться с новыми технологиями и трендами в области искусственного интеллекта и AR-дизайна. Было приятно видеть, как молодые специалисты с энтузиазмом и усердием бросают вызов сложным задачам, представляя инновационные идеи и решения. Мы надеемся, что этот опыт станет для них стимулом к дальнейшему развитию в области IT в регионе», — подчеркнул министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Все команды проявили высокий уровень профессионализма и инновационного подхода к разработке технологических решений. В результате ожесточенной борьбы и творческого подхода к задачам жюри выбрало победителей в трех категориях. Так, в номинации «Искусственный интеллект» лучшей стала команда «Нейровитязи». Ребята представили на суд комиссии проект по анализу текстов для определения их тональности и стилевой окраски. «Ошибка 418» — лидеры в номинации «Острова.65». По их мнению, Сахалинской области нужен веб-сервис для приютов, где содержатся домашние животные. А в категории «Дополненная реальность» первое место заняла команда Arcade. Юные разработчики предложили интересное решение по «оживлению» муралов на зданиях путем внедрения дополнительной анимации в навигаторы с подключением услуги аудиогида.