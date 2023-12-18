Симка и флешка в варенье. Осуждённым опять передают телефоны в колонии Прикамья

Так, в исправительной колонии №9, расположенной в Соликамске, младший инспектор отдела безопасности досматривал посылку гражданки В., прибывшей на длительное свидание к одному из осужденных. Внимание инспектора привлекла банка с вареньем. Внутри банки, в варенье, были обнаружены сим-карта и флеш-карта. В отношении гражданки составлен административный протокол, проводится служебная проверка.