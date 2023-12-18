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Симка и флешка в варенье. Осуждённым опять передают телефоны в колонии Прикамья

Симка и флешка в варенье. Осуждённым опять передают телефоны в колонии Прикамья

18 декабря 2023, 16:44
Фото: ГУФСИН по Пермскому краю
Во ФСИН напоминают о незаконности таких действий.

Сотрудники ФСИН продолжают пресекать попытки передачи незаконных предметов в колонии Прикамья. О нескольких таких случаях сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в исправительной колонии №9, расположенной в Соликамске, младший инспектор отдела безопасности досматривал посылку гражданки В., прибывшей на длительное свидание к одному из осужденных. Внимание инспектора привлекла банка с вареньем. Внутри банки, в варенье, были обнаружены сим-карта и флеш-карта. В отношении гражданки составлен административный протокол, проводится служебная проверка.

В КТБ-17, расположенной в поселке Нижнее Мошево, при проведении обхода прилегающей территории учреждения, сотрудниками ФСИН в снежном сугробе было обнаружено три свертка, в которых находились шесть сотовых телефонов. По данному факту проводится проверка.

В ГУФСИН напоминают, что передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с

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#Колонии#Фсин#Соликамск#Пермские колонии
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