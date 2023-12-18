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Синоптики: в Пермском крае на неделе потеплеет до +3°

Снегопады и потепление. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае

18 декабря 2023, 02:43
Фото: 1MI

Синоптики: в Пермском крае на неделе потеплеет до +3°

Самым теплым днем станет четверг.

В Пермском крае на неделе с 18 декабря ожидается теплая погода. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», сначала в регион будет поступать теплый воздух из Атлантики, а к концу недели — с Черного моря и Кавказа.

В среднем температура будет теплее нормы на 6-7°. При этом вместе с теплом придут и обильные осадки, их количество ожидается больше нормы на 25-40%.

Погода по дням:

  • 18 декабря — небольшой снег, днем -12…-7°;
  • 19 декабря — небольшой снег, ночью -16…-11°, днем -12…-7°;
  • 20 декабря — снегопад, ветер с порывами до 16 м/с, ночью -9…-4°, днем -3…+2°;
  • 21 декабря — снег, мокрый снег, ночью -5…0°, днем -2…+3°;
  • 22 декабря — умеренный снег, по югу дождь, в течение суток температура ожидается на уровне -3…+2°.

Точного прогноза на выходные еще нет, но предварительные данные показывают, что температура немного опустится, снега станет меньше. Температура прогнозируется на уровне: ночью -7…-2°, днем -5…0°.

#Пермь#Погода
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