Снегопады и потепление. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
Modified Сегодня, 02:45
Updated Сегодня, 02:45
В Пермском крае на неделе с 18 декабря ожидается теплая погода. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», сначала в регион будет поступать теплый воздух из Атлантики, а к концу недели — с Черного моря и Кавказа.
В среднем температура будет теплее нормы на 6-7°. При этом вместе с теплом придут и обильные осадки, их количество ожидается больше нормы на 25-40%.
Погода по дням:
Точного прогноза на выходные еще нет, но предварительные данные показывают, что температура немного опустится, снега станет меньше. Температура прогнозируется на уровне: ночью -7…-2°, днем -5…0°.