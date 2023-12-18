Специалисты рассказали, как отпраздновать Новый год без варикоза

Если варикоз выявлен в самом начале, то удастся обойтись профилактическими мерами. В более сложных случаях необходимо оперативное лечение, которое удобно пройти во время новогодних выходных. В клинике «Варикоза нет» вы можете пройти малоинвазивное лечение — эндовенозную лазерную коагуляцию и склеротерапию. Эти методы проводятся амбулаторно, без боли, разрезов и длительного восстановления. Процедура под местной анестезией длится до 40 минут и хорошо переносится пациентами. Уже спустя 15 минут после завершения процедуры можно уйти домой пешком. А долгие прогулки являются одним из необходимых условий реабилитации после лечения. В течение двух недель вам будут запрещены физические нагрузки, а потом можно будет жить как раньше, без ограничений и дискомфорта.