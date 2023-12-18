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Специалисты рассказали, как отпраздновать Новый год без варикоза

Специалисты рассказали, как отпраздновать Новый год без варикоза

18 декабря 2023, 05:00
Фото: предоставлено ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»
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Новый год — время исполнения заветных желаний. Специалисты рассказали, как встретить праздник без боли и отеков.

Приближается светлый и добрый праздник — Новый год. Многие из нас стараются привлечь долгожданное чудо: покупают новые вещи, украшают квартиры и ищут интересные рецепты для новогоднего стола. Есть и те, кто стремится оставить в уходящем году болезни, например, варикоз. Иногда это заболевание мучает людей на протяжении долгих лет.

Вопреки популярному мнению, варикозное расширение вен — это не просто косметический дефект. Бугорки под кожей приносят дискомфорт, вызывая боль и тяжесть, снижая качество жизни.

Во время новогодних и рождественских праздников вены особенно уязвимы, ведь в этот период мы склонны употреблять большое количество вредной пищи и алкоголя, вести малоподвижный образ жизни и отправляться в длительные поездки. Все эти факторы увеличивают нагрузку на вены и могут усилить проявления варикоза. Однако куда страшнее то, что больной с варикозным расширением вен постоянно подвергает опасности свою жизнь. Одно из самых серьезных осложнений болезни — это тромбоз, во время которого внутри кровеносных сосудов формируются сгустки крови, мешающие свободному кровотоку. Тромб может оторваться в любой момент и закупорить легочную артерию, приведя к трагическому исходу.

Чтобы дополнительно не рисковать, важно уделить внимание здоровью вен ног. Пройти комплексное флебологическое обследование можно в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет». Это поможет уточнить диагноз и подобрать необходимое лечение. В программу обследования входит консультация хирурга-флеболога, осмотр и ультразвуковое дуплексное сканирование вен ног.

Если варикоз выявлен в самом начале, то удастся обойтись профилактическими мерами. В более сложных случаях необходимо оперативное лечение, которое удобно пройти во время новогодних выходных. В клинике «Варикоза нет» вы можете пройти малоинвазивное лечение — эндовенозную лазерную коагуляцию и склеротерапию. Эти методы проводятся амбулаторно, без боли, разрезов и длительного восстановления. Процедура под местной анестезией длится до 40 минут и хорошо переносится пациентами. Уже спустя 15 минут после завершения процедуры можно уйти домой пешком. А долгие прогулки являются одним из необходимых условий реабилитации после лечения. В течение двух недель вам будут запрещены физические нагрузки, а потом можно будет жить как раньше, без ограничений и дискомфорта.

Если начать лечение варикоза в зимние праздники, то к приходу тепло погоды вы сможете проводить отпуск и романтические прогулки без стресса и боли в ногах.

В клинике «Варикоза нет» есть 5 причин вылечить варикоз лазером до Нового года*:

  1. Консультация хирурга-флеболога с УЗИ вен обеих ног — всего 690 р.*
  2. СКИДКА до 25% на лазерное лечение*
  3. Комплекс анализов перед лечением — БЕСПЛАТНО*
  4. Компрессионный трикотаж после процедуры — БЕСПЛАТНО*
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Фото: предоставлено ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»
Фото: предоставлено ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»
Фото: предоставлено ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»

Телефон: +7 (342) 254-02-01. Пермь, ул. Екатерининская, 141
Сайт: varikozanet.online

*Акция действует с 11 по 31 декабря 2023 года.

ООО «ВАРИКОЗА НЕТ», ИНН 5902044502, Лицензия Л041-01167-59/00364692 от 22.09.2017 г.

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