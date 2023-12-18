Специалисты рассказали, как отпраздновать Новый год без варикоза

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Приближается светлый и добрый праздник — Новый год. Многие из нас стараются привлечь долгожданное чудо: покупают новые вещи, украшают квартиры и ищут интересные рецепты для новогоднего стола. Есть и те, кто стремится оставить в уходящем году болезни, например, варикоз. Иногда это заболевание мучает людей на протяжении долгих лет.
Вопреки популярному мнению, варикозное расширение вен — это не просто косметический дефект. Бугорки под кожей приносят дискомфорт, вызывая боль и тяжесть, снижая качество жизни.
Во время новогодних и рождественских праздников вены особенно уязвимы, ведь в этот период мы склонны употреблять большое количество вредной пищи и алкоголя, вести малоподвижный образ жизни и отправляться в длительные поездки. Все эти факторы увеличивают нагрузку на вены и могут усилить проявления варикоза. Однако куда страшнее то, что больной с варикозным расширением вен постоянно подвергает опасности свою жизнь. Одно из самых серьезных осложнений болезни — это тромбоз, во время которого внутри кровеносных сосудов формируются сгустки крови, мешающие свободному кровотоку. Тромб может оторваться в любой момент и закупорить легочную артерию, приведя к трагическому исходу.
Чтобы дополнительно не рисковать, важно уделить внимание здоровью вен ног. Пройти комплексное флебологическое обследование можно в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет». Это поможет уточнить диагноз и подобрать необходимое лечение. В программу обследования входит консультация хирурга-флеболога, осмотр и ультразвуковое дуплексное сканирование вен ног.
Если варикоз выявлен в самом начале, то удастся обойтись профилактическими мерами. В более сложных случаях необходимо оперативное лечение, которое удобно пройти во время новогодних выходных. В клинике «Варикоза нет» вы можете пройти малоинвазивное лечение — эндовенозную лазерную коагуляцию и склеротерапию. Эти методы проводятся амбулаторно, без боли, разрезов и длительного восстановления. Процедура под местной анестезией длится до 40 минут и хорошо переносится пациентами. Уже спустя 15 минут после завершения процедуры можно уйти домой пешком. А долгие прогулки являются одним из необходимых условий реабилитации после лечения. В течение двух недель вам будут запрещены физические нагрузки, а потом можно будет жить как раньше, без ограничений и дискомфорта.
Если начать лечение варикоза в зимние праздники, то к приходу тепло погоды вы сможете проводить отпуск и романтические прогулки без стресса и боли в ногах.
В клинике «Варикоза нет» есть 5 причин вылечить варикоз лазером до Нового года*:
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