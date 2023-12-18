«Стал „киборгом“». Бывший пермский депутат, потерявший кисть на СВО, получил протез

Александр Григоренко получил первое ранение в зоне СВО в январе 2023 года — осколки прилетели ему в лицо. В июне минометные осколки попали в руку и ногу, кисть в итоге пришлось ампутировать. В ближайшее время Григоренко собирается вернуться в Пермь.