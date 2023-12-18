«Стал „киборгом“». Бывший пермский депутат, потерявший кисть на СВО, получил протез

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко получил протез от российской компании. Деньги были выделены министерством обороны. По словам Григоренко, настоящую руку приспособление не заменит, но оно помогает в решении бытовых вопросов.
«Стал „киборгом“. Взять в левую руку кружку, поддержать телефон, открыть дверь или холодильник, понести пакет — все это снова стало доступно мне. А вот шнурки, наверное, еще долго завязывать не смогу», — пояснил экс-депутат.
Александр Григоренко получил первое ранение в зоне СВО в январе 2023 года — осколки прилетели ему в лицо. В июне минометные осколки попали в руку и ногу, кисть в итоге пришлось ампутировать. В ближайшее время Григоренко собирается вернуться в Пермь.