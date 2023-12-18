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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:38

Экс-депутат из Пермского края, потерявший кисть в ходе СВО, получил протез

«Стал „киборгом“». Бывший пермский депутат, потерявший кисть на СВО, получил протез

18 декабря 2023, 08:32
Фото: соцсети Григоренко

Экс-депутат из Пермского края, потерявший кисть в ходе СВО, получил протез

В ближайшее время экс-депутата выпишут из больницы.

Бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко получил протез от российской компании. Деньги были выделены министерством обороны. По словам Григоренко, настоящую руку приспособление не заменит, но оно помогает в решении бытовых вопросов.

«Стал „киборгом“. Взять в левую руку кружку, поддержать телефон, открыть дверь или холодильник, понести пакет — все это снова стало доступно мне. А вот шнурки, наверное, еще долго завязывать не смогу», — пояснил экс-депутат.

Александр Григоренко получил первое ранение в зоне СВО в январе 2023 года — осколки прилетели ему в лицо. В июне минометные осколки попали в руку и ногу, кисть в итоге пришлось ампутировать. В ближайшее время Григоренко собирается вернуться в Пермь.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Ранение
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