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Стало известно, сколько случаев ОРВИ выявлено за прошедшую неделю

Стало известно, сколько случаев ОРВИ выявлено за прошедшую неделю

18 декабря 2023, 12:36
Фото: 1MI
Зарегистрировано чуть более 19 тысяч случаев заболевания.

В Пермском крае с 11 по 17 декабря было зарегистрованно 19 тыс. 29 случаев заболевания ОРВИ. Это на 7,3% меньше, нежели неделей ранее, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.

За неделю до этого было выявлено 20,5 тыс. случаев.

Фиксируются вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

В Прикамье продолжает расти заболеваемость коронавирусом. С 4 по 10 декабря, зафиксировано 3,4 тыс. заболевших, из них 1 606 — в Перми (47% от общего количества). Для сравнения, неделей ранее, с 27 ноября по 3 декабря, было зарегистрировано 2,9 тыс. пациентов с COVID-19.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, за последние три месяца все жители Прикамья заболевают штаммом «омикрон».

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#Здоровье#Общество#Грипп,орви,эпидемия#Орви#Эпидемия ОРВИ
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