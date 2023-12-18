Стало известно, сколько случаев ОРВИ выявлено за прошедшую неделю

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В Пермском крае с 11 по 17 декабря было зарегистрованно 19 тыс. 29 случаев заболевания ОРВИ. Это на 7,3% меньше, нежели неделей ранее, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.
За неделю до этого было выявлено 20,5 тыс. случаев.
Фиксируются вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.
В Прикамье продолжает расти заболеваемость коронавирусом. С 4 по 10 декабря, зафиксировано 3,4 тыс. заболевших, из них 1 606 — в Перми (47% от общего количества). Для сравнения, неделей ранее, с 27 ноября по 3 декабря, было зарегистрировано 2,9 тыс. пациентов с COVID-19.
По данным управления Роспотребнадзора по региону, за последние три месяца все жители Прикамья заболевают штаммом «омикрон».