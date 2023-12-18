Стало известно, сколько случаев ОРВИ выявлено за прошедшую неделю

В Прикамье продолжает расти заболеваемость коронавирусом. С 4 по 10 декабря, зафиксировано 3,4 тыс. заболевших, из них 1 606 — в Перми (47% от общего количества). Для сравнения, неделей ранее, с 27 ноября по 3 декабря, было зарегистрировано 2,9 тыс. пациентов с COVID-19.