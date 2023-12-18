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Пермякам придется потратить 4,5 тысячи рублей, чтобы накрыть новогодний стол

Стоимость новогодней корзины в Пермском крае выросла на 16%

18 декабря 2023, 03:35
Фото: fusionbrain.ai

Пермякам придется потратить 4,5 тысячи рублей, чтобы накрыть новогодний стол

В среднем по стране расходы на новогоднюю корзину составляют 5,1 тыс. рублей.

В Пермском крае за год стоимость празднования нового года выросла на 16%. Для подготовки новогоднего стола в 2023 году необходимо будет потратить 4,5 тыс. рублей, сообщают аналитики портала «Эватор».

Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге цена новогодней корзины выросла до 6,1 тыс. рублей (+11%) и 5,6 тыс. рублей (+14%) соответственно, в Свердловской области — 5,4 тыс. рублей (+13%), в Челябинской области — 4,3 тыс. рублей (+14%).

Среднюю стоимость продуктов аналитики рассчитывали после анализа чеков с 1 млн терминалов. В новогоднюю корзину вошли: овощи, фрукты, крабовые палочки, мясо, рыба, колбаса, яйца, сыр, майонез, хлеб, торт, конфеты, алкоголь.

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