Термальные курорты стали пользоваться популярностью у пермяков

Пермяки стали больше путешествовать по России, и одними из самых притягательных и необычных локаций и в осенне-зимний период стали горячие минеральные источники в северном регионе. Пермский край в этом году занимает 10 место в рейтинге регионов, чьи жители наиболее активно посещают термальные курорты Тюменской области. Этой осенью их посетило еще на 10% больше пермяков, чем годом ранее.