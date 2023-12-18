Термальные курорты стали пользоваться популярностью у пермяков

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Пермяки стали больше путешествовать по России, и одними из самых притягательных и необычных локаций и в осенне-зимний период стали горячие минеральные источники в северном регионе. Пермский край в этом году занимает 10 место в рейтинге регионов, чьи жители наиболее активно посещают термальные курорты Тюменской области. Этой осенью их посетило еще на 10% больше пермяков, чем годом ранее.
В поездках жители края активно пользуются смартфонами. На тюменских горячих источниках интернет-трафик абонентов из региона вырос на 33% по сравнению с прошлым годом. А общий объем сравним с отправкой около 300 тыс. фотографий из необычной локации.
Инженеры МегаФона запустили новое телеком-оборудование и расширили зону покрытия 4G на базе отдыха «Сосновый бор», территории санатория «Сибирь», термальных источниках «Аван», вблизи поселка Каменка, «Верхний бор» по Салаирскому тракту. Здесь скорость передачи данных выросла на 80% и в пиковых значениях достигает 100 Мбит/с.
Павел Фомин, директор МегаФона в Пермском крае:
— Для развития туристического потенциала региона связь становится необходимой составляющей инфраструктуры. В этом году и на карте путешествий Пермского края появились новые локации, где доступны современные услуги связи. Качественное покрытие и мобильный интернет обеспечены на горе Полюд и в Каменном городе, которые являются популярными туристическими объектами для жителей не только нашего края, но и соседних регионов.
Уникальные сибирские термы посещают гости из многих регионов России. На основе анализа обезличенных данных абонентов, аналитики МегаФона выяснили, что кроме пермяков наиболее активно на тюменские курорты приезжают жители Югры и Ямала, Москвы и Санкт-Петербурга, Свердловской и Челябинской областей, Уфы и Кургана. Здесь можно встретить гостей из южных регионов страны, а также Приморского края, Сахалина и Камчатки.