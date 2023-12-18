Тоннель на улице Дзержинского в Перми открыли спустя несколько месяцев

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В Перми с 17 декабря возобновилось движение всех видов транспорта через тоннель на улице Дзержинского, сообщает пресс-служба краевого Минтранса. Этот участок был закрыт еще с сентября. Планировалось, что его откроют в середине октября, однако подрядчик сорвал сроки.
Тоннель закрывали из-за строительства автомобильной дороги «Переход улица Строителей — площадь Гайдара». В районе тоннеля велись работы по переустройству контактной сети и трамвайных путей.