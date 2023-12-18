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Тоннель на улице Дзержинского в Перми открыли спустя несколько месяцев

Тоннель на улице Дзержинского в Перми открыли спустя несколько месяцев

18 декабря 2023, 05:08
Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края
Сроки открытия движения переносились несколько раз.

В Перми с 17 декабря возобновилось движение всех видов транспорта через тоннель на улице Дзержинского, сообщает пресс-служба краевого Минтранса. Этот участок был закрыт еще с сентября. Планировалось, что его откроют в середине октября, однако подрядчик сорвал сроки.

Тоннель закрывали из-за строительства автомобильной дороги «Переход улица Строителей — площадь Гайдара». В районе тоннеля велись работы по переустройству контактной сети и трамвайных путей.

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#Авто#Никогданибудь#Пермь#Ремонт дорог
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