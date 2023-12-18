Тоннель на улице Дзержинского в Перми открыли спустя несколько месяцев

В Перми с 17 декабря возобновилось движение всех видов транспорта через тоннель на улице Дзержинского, сообщает пресс-служба краевого Минтранса. Этот участок был закрыт еще с сентября. Планировалось, что его откроют в середине октября, однако подрядчик сорвал сроки.