Три района Перми останутся без водоснабжения на этой неделе

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
На этой неделе в Мотовилихинском, Дзержинском и Свердловском районах Перми пройдут отключения воды. В большинстве случаев причиной станет плановый ремонт на сетях водоснабжения, сообщили в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».
Завтра, 19 декабря, с 9:00 до 19:00, воды не будет в домах на бульваре Гагарина, 36, 38, 44, 44а.
В среду, 20 декабря, с 9:30 до 9:20 21 декабря под отключения попадут дома по адресам:
В этот же день с 9:30 до 19:30 без коммунального ресурса останутся пермяки по улицам:
Тоже 20 декабря, но с 10:00 до 19:00, водоснабжения лишится ряд домов по адресам:
В четверг, 21 декабря, с 9:00 до 19:00, отключат водоснабжение в домах:
В субботу, 23 декабря, целые сутки — с 10:00 до 10:00 24 декабря, воды не будет по адресам:
На следующий день с 9:30 до 19:30 отключение воды запланировано в доме по ул. Льва Шатрова, 16.
Перед отключением воды лучше заранее сделать запас воды. Если вдруг произошла аварийная ситуация или водоснабжение не восстановилось вовремя, то напишите на e-mail: call@novogor.perm.ru.