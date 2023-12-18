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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Тысячи пермяков останутся без воды на этой неделе

Три района Перми останутся без водоснабжения на этой неделе

18 декабря 2023, 10:36
Фото: fusionbrain.ai

Тысячи пермяков останутся без воды на этой неделе

Об аварийных ситуациях можно сообщать ресурсоснабжающей организации на электронную почту.

На этой неделе в Мотовилихинском, Дзержинском и Свердловском районах Перми пройдут отключения воды. В большинстве случаев причиной станет плановый ремонт на сетях водоснабжения, сообщили в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».

Завтра, 19 декабря, с 9:00 до 19:00, воды не будет в домах на бульваре Гагарина, 36, 38, 44, 44а.

В среду, 20 декабря, с 9:30 до 9:20 21 декабря под отключения попадут дома по адресам:

  • Желябова, 10а, 10аа, 16, 16аа, 8аа;
  • Парковый проспект, 16.

В этот же день с 9:30 до 19:30 без коммунального ресурса останутся пермяки по улицам:

  • Механошина, 6, 10;
  • Революции, 58, 58а, 60, 62, 64, 66.

Тоже 20 декабря, но с 10:00 до 19:00, водоснабжения лишится ряд домов по адресам:

  • 3-я Водопроводная, 1, 5;
  • Сельская, 2, 7;
  • Строителей, 37а, 46, 48.

В четверг, 21 декабря, с 9:00 до 19:00, отключат водоснабжение в домах:

  • Крисанова, 19;
  • Ленина, 65, 67;
  • Петропавловская, 60, 62, 64, 66, 68, 99, 101, 103, 105а;
  • Плеханова, 12;
  • Решетникова, 17, 19, 30;
  • Якуба Коласа, 5.

В субботу, 23 декабря, целые сутки — с 10:00 до 10:00 24 декабря, воды не будет по адресам:

  • Борцов Революции, 1а, 8а;
  • Днепровская, 32, 41/1;
  • ДОС, 1, 1а, 2;
  • Ленская, 32, 40а;
  • Лесопарковый переулок, 2, 2а, 4, 6, 18;
  • Пышминская, 12.

На следующий день с 9:30 до 19:30 отключение воды запланировано в доме по ул. Льва Шатрова, 16.

Перед отключением воды лучше заранее сделать запас воды. Если вдруг произошла аварийная ситуация или водоснабжение не восстановилось вовремя, то напишите на e-mail: call@novogor.perm.ru.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды#Отключение водоснабжения
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