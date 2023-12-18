Централизуй это. Политические итоги 2023 года в Пермском крае

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Остается анализировать, как в разных регионах исполняются те или иные решения, принятые наверху, насколько чутко регионы реагируют на актуальную для федералов повестку. Во внутриэлитных битвах на уровне субъектов РФ стороны также стараются послать сигналы в космос (зачеркнуто) в Кремль и заручиться поддержкой его «башен». Туда же периодически посылает письма, а в последнее время видеообращения обиженный/разгневанный/обделенный народ, прекрасно понимая, что если будет принято решение «там», то в какой-то степени оно будет исполнено «здесь».
И всё же уходящий год для Пермского края в политическом плане был гораздо живее, веселее и разнообразнее, чем предыдущие. Выделим основные вехи политического года-2023 для Прикамья: юбилей Пермь-300 и визит президента РФ, новый мэр в столице края, исход и приход депутатов Законодательного собрания, отставка и проигранные выборы старожилов в округах края.
Один из главных политических итогов года для Пермского края — визит Президента РФ Владимира Путина. Это пятый визит главы государства в столицу Прикамья.
В 2023 году он прилетел на форум «Россия — спортивная держава», провел ряд совещаний, заседание Президентского совета по развитию физкультуры и спорта и встречу с губернатором региона Дмитрием Махониным.
Спортивный форум позиционировался как одно из флагманских мероприятий 300-летнего юбилея Перми. Президент РФ обозначил проблемы и задачи спортивной отрасли и обсудил с губернатором реализацию социально значимых инфраструктурных проектов и инициатив в регионе.
До этого встреча президента страны и губернатора Прикамья состоялась в январе 2022 года (через год с небольшим после того, как Дмитрий Махонин стал губернатором). Обсуждали рост инвестиций в основной капитал, развитие авиастроения, развитие Березников и Соликамска, медицинские и образовательные стройки. Пермский край был представлен регионом, где приоритетны и важны вопросы подготовки кадров для промышленности и социальной сферы.
И тогда, и в 2023 году политтехнологи оценили встречи первых лиц как «демонстрацию политического доверия» президента к прикамскому губернатору.
По словам политтехнолога, управляющего партнера коммуникационного агентства «Первый советник», члена Российской ассоциации политических консультантов Константина Труфанова, визит президента действительно является одним из политических итогов, как и в принципе удавшееся 300-летие Перми.
30 ноября 2023 года Дмитрий Махонин получил Орден Дружбы из рук первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко. «Это общая награда и признание заслуг всего Пермского края в деле восстановления Северодонецка», — прокомментировал губернатор региона в своем блоге. Это событие, а также то, что губернатор сначала вступил в «Единую Россию», а потом возглавил региональное отделение, политтехнологи называют стартом главной предвыборной кампании-2024 (восьмые выборы президента РФ).
Мэр Перми Алексей Дёмкин ушел в отставку, проработав на посту главы города два с половиной года. К работе Дёмкина были нарекания со стороны краевых властей, в том числе высказанные в публичном пространстве. В июне 2023 года Алексей Дёмкин написал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с тем, что глава региона предложил ему войти в состав краевого правительства в ранге вице-премьера.
«Надо понимать, что если есть какие-то противоречия между губернатором региона и мэром краевой столицы, то, как правило, мэр уходит в отставку, — прокомментировал Константин Труфанов. — Где-то это происходит шумно, где-то, как в Перми, тихо и достаточно спокойно». По словам политтехнолога, региональная политика в настоящее время не приемлет громких или хронических конфликтов, какие были 8-10 лет назад. Кроме того, президент РФ не раз давал понять, что полноценным первым лицом является губернатор, за которым принятие окончательных решений, и который несет всю меру ответственности за происходящее в субъекте РФ.
С Константином Труфановым согласен политтехнолог Сергей Ильин, который, отвечая на вопрос по поводу смены главы Перми, отметил, что «данная должность в текущей ситуации перестала быть политической, оставшись чисто управленческой». «Такие времена. Процесс этот характерен не только для нашего региона», — прокомментировал Сергей Ильин.
Политтехнолог Алексей Чусовитин отмечает, что в отставке Алексея Дёмкина есть и вина команды бывшего градоначальника, которая не смогла грамотно выстроить отношения с краевыми властями.
Никто из опрошенных Properm.ru политтехнологов не отметил саму процедуру конкурса по выбору нового главы Перми как некую значимую составляющую в картине итогов года. Несмотря на то, что в числе кандидатов были неожиданные и совсем не имеющие отношение к политике люди, например блогер Ирина Боровик, бывший врач-терапевт Оксана Комягина, всего — 12 претендентов. По мнению политтехнологов, конкурс прошел стандартно, без каких-либо неожиданностей и политических последствий.
По поводу нового мэра Эдуарда Соснина, человека из команды губернатора, эксперты были единодушны во мнении, что пока рано делать какие-то выводы. И даже централизация полномочий — главный итог 2023 года — может быть пересмотрена, «отыграна каким-то образом назад» или «реализована в меньшем объеме».
«Конечно, основным итогом года стала беспрецедентная консолидация власти и полномочий на уровне края — в объеме, какого не было до сих пор ни у одного губернатора, — поделилась своим видением политических итогов 2023 года политконсультант Людмила Ознобишина. — Тому есть как объективные причины (общая тенденция на нивелирование органов местного самоуправления, выстраивание более жесткой вертикали в условиях СВО), так и субъективные». Весь вопрос, по мнению Людмилы Ознобишиной, сейчас в том, что будет дальше, как край распорядится этой властью.
Еще осенью 2021 года на уровень Пермского края были переданы с муниципального уровня такие градостроительные вопросы, как внесение изменений в генплан и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), принятие и утверждение документации по планировке территории региональной столицы. В 2022 году край взял на себя содержание улиц и дорог в центре Перми: теперь их уборкой занимается дорожно-эксплуатационная служба (ДЭС) Прикамья, которая находится в ведении министерства транспорта региона.
В октябре 2022 года краевая прокуратура выступила против передачи муниципальных полномочий по электроснабжению на уровень региона. Как пояснял вице-премьер регионального правительства Андрей Кокорев, передача полномочий позволит сохранить региональный электросетевой комплекс на краевом уровне и модернизировать его.
В связи с изменениями, принятыми на федеральном уровне, владельцы объектов электросетевого хозяйства должны передать имущество в сетевую компанию, обладающую статусом системообразующей. У муниципалитета или региона не будет возможности осуществлять контроль в этой сфере, получать доход, если имущество достанется крупным компаниям. Кроме того, износ сетей составляет 80%, у муниципалитетов нет денег на приведение сетей в порядок. А регион сможет получить средства на модернизацию сетей за счет установления тарифа с инвестиционной составляющей.
Против законопроекта выступила прокуратура Пермского края. По мнению надзорного органа, ФЗ №35 «Об электроэнергетике» запрещает органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления принимать нормативные правовые акты, направленные на регулирование отношений в сфере электроэнергетики.
В мае 2023 года Дмитрий Махонин подписал указ, благодаря которому сам сможет увольнять руководителей муниципалитетов. В документе прописаны пункты, которые предшествуют предупреждению и выговору.
В мае 2023 года руководитель пермского Театра юного зрителя Артем Агеев обратился к губернатору Прикамья с просьбой перевести ТЮЗ из муниципалитета на содержание из регионального бюджета, с подчинением краевому минкульту. «Мы не видим заинтересованности городской администрации в развитии нашего учреждения», — говорилось в письме Агеева. Администрация Перми не дала продлить перекрытие ул. Пермской, которое было необходимо для продолжения строительства малой сцены. Кроме того, мэрия потребовала от театра компенсировать недополученные доходы в размере 602 тыс. рублей от перекрытия этой улицы и ликвидации здесь платных парковок. В ответ директор ТЮЗа предложил Пермской городской думе заплатить за использование театра в качестве площадки для выступления мэра Перми с ежегодным отчетом.
Возведение малой сцены театра ведется к 300-летию Перми на средства компании «ЛУКОЙЛ» по соглашению с краевыми властями. Требовалось дополнительное финансирование из-за сложившейся экономической и политической ситуации. Агеев неоднократно обращался в мэрию с просьбой изыскать средства, но не был услышан. В ответ на открытое письмо Агеева губернатор поручил передать ТЮЗ в край с января 2024 года.
Параллельно этим событиям председатель инфраструктурного комитета Заксобрания Павел Черепанов (советник Махонина по строительным вопросам) анонсировал внесение в парламент двух законопроектов от имени губернатора, которые предполагают перераспределение ряда полномочий, по сути передачу части функционала мэрии на уровень края.
Перераспределение полномочий предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года, с финансированием за счет бюджета Пермского края.
В августе 2023 года депутаты Законодательного собрания Прикамья одобрили закон о перераспределении полномочий между краевой столицей и регионом в первом чтении, в сентябре — во втором. На уровень региона были перераспределены полномочия в сфере коммунального хозяйства и образования. Из ранее заявленных к перераспределению исключили: полномочия в сфере распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, полномочия в сфере розничной продажи, размещения рекламы и функции по утверждению схемы НТО, полномочия по организации деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела.
В ноябре 2023 года депутаты краевого Заксобрания в двух чтениях приняли законопроект о перераспределении полномочий. На краевой уровень передали полномочия по планировке территории для размещения объектов местного значения и образования земельных участков, по изъятию земель для реализации комплексного развития территории жилой и нежилой застройки, по заключению соглашений об изъятии земельных участков и недвижимости, а также по обращению в суд об изъятии или прекращении соответствующих прав собственника. Предполагается, что часть полномочий будет возложена на министерство строительства Прикамья. Предполагается, что передача полномочий краю позволит решать вопросы градостроительной политики оперативнее.
В ноябре 2023 года переданы на уровень края полномочия Пермского муниципального округа (бывшего Пермского района) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. С 1 января край будет определять гарантирующую организацию централизованного водоснабжения и водоотведения; утверждать схемы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; утверждать и согласовывать технические задания на разработку инвестиционных программ профильных организаций.
В ноябре 2023 года прокуратура Пермского края обратилась в суд, оспаривая передачу функций в сфере назначения, увольнения и аттестации руководителей образовательных учреждений с городского на краевой уровень. По мнению надзорного органа, этот пункт краевого закона противоречит законодательству. В регионах, где полномочия в сфере образования переданы с уровня муниципалитета на краевой, они переданы полностью, а не частично.
По мнению Людмилы Ознобишиной, в части полномочий местного самоуправления все подходы, которые были разработаны в начале 2000-х, нуждаются в пересмотре, так как «основа местного самоуправления — экономическая база». С начала 2000-х прошло очень много времени, многое уже перешло в цифру, многое потеряло актуальность, пересматривать полномочия нужно. Но системного пересмотра, который был бы актуален для сегодняшнего времени, пока никто не предложил. А федеральному центру в данное время не до новой муниципальной реформы. Поэтому, считает политконсультант, в Пермском крае идут по пути своего видения построения управленческой вертикали в отношении органов местного самоуправления. «Хотя очевидно, что подходы к Перми и нескольким десяткам глубоко дотационных муниципальных округов должны отличаться», — подчеркнула Людмила Ознобишина.
По мнению Сергея Ильина, передача полномочий — процесс спорный, при этом в концентрации полномочий на уровне региона есть своя логика. «Полномочия должны быть подкреплены финансово, а вот с этим у муниципалитетов проблемы. Если совсем коротко — практически любые полномочия муниципалитет не сможет выполнить без трансфертов из регионального бюджета. Поэтому тут видится попытка устранить лишние препоны, ускорить процесс принятия решений, упростить процесс всевозможных согласований в ключевых сферах», — прокомментировал Сергей Ильин.
Алексей Чусовитин не уверен, что централизация полномочий оправдана. По его словам, идея поручить краевому правительству самому себя контролировать абсурдна. Она противоречит и опыту, и здравому смыслу, и негласному принципу «сдержек и противовесов».
По мнению Константина Труфанова, во многих регионах разные полномочия были переданы с уровня округов, муниципалитетов на уровень субъектов. Тем не менее, эксперт не считает этот тренд федеральным. «Это будни отдельной жизни отдельного региона, — уверен Константин Труфанов. — Кто-то что-то передает, кто-то что-то возвращает, кто-то кем-то недоволен. Все эти перераспределения не несут общественного резонанса». По словам эксперта, обычные люди в последнюю очередь думают, в чьей юрисдикции находится то или иное учреждение культуры, и чья организация (города или края) чистит от снега Комсомольский проспект и улицу Ленина. Для людей важно, чтобы улицы были почищены, а во дворце культуры дети веселились на празднике.
Более того, уже сформировано мнение о том, что чем выше ветвь власти, к которой относится то или иное учреждение, тот или иной функционал, тем лучше тем, кто оказался «под крылышком». То есть федеральные учреждения финансируются и выглядят круче краевых, краевые круче муниципальных. «Положа руку на сердце, мы же понимаем, что в принципе так оно и есть. Где деньги, где рычаги управления, там и эффективность выше. Это данность. С этим мы сейчас и живем», — резюмирует Константин Труфанов.
Политтехнолог отмечает, что раз Эдуард Соснин — человек Махонина, то вполне вероятно, что какие-то полномочия Перми будут возвращены. Краевые власти посмотрят на работу мэра и команды, которую он создаст, и если опыт их работы будет признан эффективным, то вполне вероятно, что полномочия вернут. «Тем более что решения, связанные с передачей функционала в сфере строительства, носили особый, ситуативный характер, который был продиктован недовольством губернатора по поводу происходящего в городе», — пояснил Константин Труфанов.
Историю с ТЮЗом Константин Труфанов считает совершенно непонятной, крайне эмоциональной. «И она не красит вторую сторону, администрацию Перми, которая довела рабочую историю до какой-то пылающей точки на карте города», — добавляет эксперт.
В четвертом созыве Законодательного собрания четыре депутата прекратили свою депутатскую деятельность по разным причинам. Двое из них (69-летний директор АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов и 64-летний директор ООО «Стройтехсервис» Александр Житников) умерли.
В феврале 2023 года депутат Законодательного собрания Антон Удальёв покинул депутатское кресло в связи с переходом на работу в столицу, он занял пост замглавы департамента ЖКХ в мэрии Москвы. Громче всех из краевого парламента ушел депутат Илья Лисняк, который критиковал действия краевых властей.
20 апреля Следственный комитет Прикамья объявил, что в отношении Ильи Лисняка возбуждено уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере. Депутат покинул Россию на фоне уголовного дела. Сейчас он находится в международном розыске. В ноябре 2023 года депутаты Заксобрания Пермского края приняли решение о том, чтобы лишить мандата Илью Лисняка. Основанием стало недекларирование доходов — займы около 500 тыс. рублей, а также пропуск шести пленарных заседаний парламента.
Илья Лисняк считается бенефициаром медиа-агентства «Кулич». Официально представлялся как владелец регионального соцмедиа-холдинга «Пермь Активная». Ему подконтрольны такие паблики, как «Пермь Активная», «Подслушано Пермь» «Пермь Онлайн» и «Пермь Лайф» (ВКонтакте) и телеграм-каналы «Пермь Активная», «ПЕРМЯЧ». Паблики использовались для размещения новостей, рекламы, а в последний год регулярно используются для системных нападок на руководство Прикамья.
Насколько подобный конфликт может повлиять на отношение федеральных «смотрящих» к региональным властям? Алексей Чусовитин считает: несмотря на то, что «федералы» относятся к любым региональным событиям со здоровым цинизмом (кто-то выживет, кого-то обнулят), Москва тщательно мониторит ситуацию, педантично взвешивая рейтинг региональных управленцев.
По мнению большинства опрошенных экспертов, подобные скандалы местного разлива практически не интересны федералам. Есть некие реперные точки, и к ним не относятся взаимоотношения представителей законодательной и исполнительной власти. В рейтингах различных экспертных центров власти Пермского края переместились, по словам Людмилы Ознобишиной, в «зеленую зону», так как все последние события свидетельствуют о построении вертикали власти в регионе.
«Один критерий всегда оказывает влияние на судьбу региональной власти — это результаты федеральных выборов, и это далеко не всегда выборы президента, которые в нашем регионе всегда проходили без провалов и сюрпризов», — пояснила Людмила Ознобишина.
По словам политконсультанта, федералы будут оценивать краевые власти по итогам выборов. Причем не по результату (он понятен), а по явке. Именно соотношение явки и результата необходимо для максимальной легитимизации выборов.
С начала 2023 года 6 руководителей муниципалитетов в Пермском крае ушли в отставку. Константин Труфанов отмечает, что у каждого главы муниципалитета была своя причина для отставки.
Первым ушел мэр города Березники Константин Светлаков. Здесь, по данным СМИ, ситуация проста: Светлаков, назначенный при Махонине, по собственной инициативе вернулся в производственную сферу, где всю жизнь и работал. Новым руководителем городской администрации стал Алексей Казаченко.
Кроме Светлакова, свои должности оставили главы пяти городских округов (бывших районов): Добрянского, Куединского, Суксунского, Чернушинского и Ильинского. По словам Константина Труфанова, это руководители, которые, «достались Махонину в „наследство“ от предыдущих глав региона». Трое из них (глава Чернушинского района Михаил Шестаков, глава Суксунского района Павел Третьяков и глава Ильинского района Анатолий Краснобаев) — уже пенсионного возраста, давно планировали завершить свою карьеру выходом на пенсию.
К работе Анатолия Верхоланцева в Куединском районе были вопросы. Уйдя с должности, он возглавил в этом же районе избирательную комиссию. Глава Добрянского района Константин Лызов стал заместителем главы администрации губернатора Пермского края по взаимодействию с муниципальными образованиями.
Самой ожидаемой стала отставка главы Чайковского Юрия Вострикова, который почти 20 лет руководит районом. Осенью истек срок его контракта, и в новом конкурсе по выбору главы он не стал участвовать. Юрий Востриков был одним из немногих оставшихся в Прикамье глав-«старожилов» — почти 20 лет руководил территорией.
Конкурс по выбору главы Чайковского выиграл первый заместитель главы Чайковского Алексей Агафонов. Ранее он возглавлял отдел МВД России по Чайковскому району. Политтехнологи отмечают, что хотя Агафонов и считается членом команды Юрия Вострикова, ситуация, скорее всего, будет развиваться по сценарию Пермского муниципального округа (бывшего Пермского района), где сменивший «вечного главу» Александра Кузнецова его заместитель Владимир Цветов ведет самостоятельную работу.
Всего в 2023 этом году прошло пять муниципальных кампаний, довыборы в Заксобрание и Пермскую городскую думу. Во всех муниципалитетах до 80–90 процентов мандатов отошло «Единой России», остальные парламентские партии получили символическое количество мандатов.
Специалисты «Центра стратегических коммуникаций» вели кампании кандидатов от «Единой России» на довыборах в Заксобрание Пермского края по округу №17, выборах в Горнозаводске, Кизеле, Краснокамске, Оханске и Чайковском. По словам руководителя центра Сергея Ильина, высокий процент «Единой России» объясним по нескольким причинам. Во-первых, сказался наблюдаемый с 2022 года эффект «объединения вокруг флага», во-вторых, региональное отделение партии власти начало подготовку к выборам 2023 года еще в октябре 2022-го. Особенно принципиальным был кадровый проект — подбор кандидатов принес, с технологической точки зрения, половину успеха. Тот же выбор Альберта Демченко в качестве кандидата в краевые депутаты сразу сложил игру в конкретной ситуации.
Уровень конкуренции на местных выборах был обеспечен от среднего до высокого за счет участия кандидатов от других парламентских партий. В этом году до финала дошли практически все самовыдвиженцы. Принципиальными кампаниями стали выборы в Краснокамске и Чайковском. Сергей Ильин добавил, что сейчас ЦСК анализирует ситуацию в муниципалитетах, где в 2024 году состоятся выборы в местные думы, а также готовится к президентским выборам.