Централизуй это. Политические итоги 2023 года в Пермском крае

Более того, уже сформировано мнение о том, что чем выше ветвь власти, к которой относится то или иное учреждение, тот или иной функционал, тем лучше тем, кто оказался «под крылышком». То есть федеральные учреждения финансируются и выглядят круче краевых, краевые круче муниципальных. «Положа руку на сердце, мы же понимаем, что в принципе так оно и есть. Где деньги, где рычаги управления, там и эффективность выше. Это данность. С этим мы сейчас и живем», — резюмирует Константин Труфанов.