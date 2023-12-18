Турчак: «Единая Россия» примет активное участие в кампании Путина

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
По сообщению издания newsnn.ru, на пленарном заседании председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия приложит все усилия для обеспечения победы действующего главы государства на выборах, которые состоятся в марте 2024 года. По словам Медведева, для «Единой России» верность курсу, проводимому президентом, означает непрерывную работу на максимуме. Он подчеркнул, что партия задействует весь свой опыт и потенциал для поддержки Владимира Путина.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин выразил благодарность партии за последовательную и надежную поддержку, которая является значимой и важной для него. По словам главы государства, совместно с партией они преодолевали испытания и достигали успехов, и вместе им предстоит еще многое сделать в интересах России.
Путин отметил, что основные задачи в настоящее время связаны с укреплением экономики, социальной сферы и научно-технологического потенциала в интересах граждан и благополучия семей. Путин уверен, что значимой для партии «Единая Россия» также должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами разных сфер, волонтерами и ветеранами специальной военной операции. Он призвал партию активно участвовать в проектах, связанных с Годом семьи.
Глава государства также напомнил, что важно развивать народную программу партии «Единая Россия», чтобы она соответствовала современным вызовам, а также включать в избирательные программы ответы на обращения граждан.
«Обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее», — заявил Владимир Путин.
Как сообщают на сайте ER.RU, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что подавляющее большинство граждан Российской Федерации поддерживает решение о поддержке действующего главы государства.
Он подчеркнул, что «Единая Россия» намерена принимать активное участие в предстоящей предвыборной кампании и обеспечить максимальное участие своего актива в президентских выборах. По словам Турчака, партия будет пресекать любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне.