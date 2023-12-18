Турчак: «Единая Россия» примет активное участие в кампании Путина

По сообщению издания newsnn.ru, на пленарном заседании председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия приложит все усилия для обеспечения победы действующего главы государства на выборах, которые состоятся в марте 2024 года. По словам Медведева, для «Единой России» верность курсу, проводимому президентом, означает непрерывную работу на максимуме. Он подчеркнул, что партия задействует весь свой опыт и потенциал для поддержки Владимира Путина.