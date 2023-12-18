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Турчак: «Единая Россия» примет активное участие в кампании Путина

Турчак: «Единая Россия» примет активное участие в кампании Путина

18 декабря 2023, 11:58
Фото: ER.RU
Члены партии «Единая Россия» поддержали единогласно выдвижение кандидатуры Владимира Путина для участия в президентских выборах 2024 года. Такое решение было принято XXI съездом партии, в котором участвовал президент Российской Федерации.

По сообщению издания newsnn.ru, на пленарном заседании председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия приложит все усилия для обеспечения победы действующего главы государства на выборах, которые состоятся в марте 2024 года. По словам Медведева, для «Единой России» верность курсу, проводимому президентом, означает непрерывную работу на максимуме. Он подчеркнул, что партия задействует весь свой опыт и потенциал для поддержки Владимира Путина.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин выразил благодарность партии за последовательную и надежную поддержку, которая является значимой и важной для него. По словам главы государства, совместно с партией они преодолевали испытания и достигали успехов, и вместе им предстоит еще многое сделать в интересах России.

Путин отметил, что основные задачи в настоящее время связаны с укреплением экономики, социальной сферы и научно-технологического потенциала в интересах граждан и благополучия семей. Путин уверен, что значимой для партии «Единая Россия» также должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами разных сфер, волонтерами и ветеранами специальной военной операции. Он призвал партию активно участвовать в проектах, связанных с Годом семьи.

Глава государства также напомнил, что важно развивать народную программу партии «Единая Россия», чтобы она соответствовала современным вызовам, а также включать в избирательные программы ответы на обращения граждан.

«Обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее», — заявил Владимир Путин.

Как сообщают на сайте ER.RU, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что подавляющее большинство граждан Российской Федерации поддерживает решение о поддержке действующего главы государства.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» намерена принимать активное участие в предстоящей предвыборной кампании и обеспечить максимальное участие своего актива в президентских выборах. По словам Турчака, партия будет пресекать любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне.

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