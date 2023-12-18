В Березниках простятся с 35-летним военным, убитым на спецоперации

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Updated Сегодня, 04:44
Во время специальной военной операции России на Украине был убит Александр Балабанов из Пермского края. Чиновники из администрации Березников уточняют, что прощание с мужчиной состоится 19 декабря в 11:00 в местном КДЦ на улице Льва Толстого.
Жена военного в социальных сетях написала, что мужчины не стало 28 ноября. Судя по странице во «Вконтакте», военному было 35 лет.
Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения неизвестны. Во время последней прямой линии президент РФ Владимир Путин пояснил, что мир на Украине будет в момент, когда будут достигнуты все поставленные цели. Конкретные сроки озвучены не были.