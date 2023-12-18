В Березниках простятся с 35-летним военным, убитым на спецоперации

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения неизвестны. Во время последней прямой линии президент РФ Владимир Путин пояснил, что мир на Украине будет в момент, когда будут достигнуты все поставленные цели. Конкретные сроки озвучены не были.