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Updated Сегодня, 14:50

В Чайковском пожарные спасли от огня шесть человек, в том числе двоих детей

В Чайковском пожарные спасли от огня шесть человек, в том числе двоих детей

18 декабря 2023, 14:49
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.
Горела кухня в многоквартирном жилом доме
Сюжет
Дети

В Чайковском пожарные спасли от огня жителей многоквартирного жилого дома. Подробности вчерашнего происшествия сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 47 пожарной-спасательной части в 19:57. Горело в многоквартирном жилом доме по Приморскому бульвару.

Прибывшие пожарные обнаружили горение личных вещей на кухне в квартире на первом этаже дома. Из опасной зоны спасатели вывели шесть человек, из которых двое — дети.

Пожар на площади 4 кв. метра был ликвидирован в 20:20. Никто не пострадал.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

#Происшествия#Пожар#Дети#Газ#Чайковский
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