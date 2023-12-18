В Чайковском пожарные спасли от огня шесть человек, в том числе двоих детей

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В Чайковском пожарные спасли от огня жителей многоквартирного жилого дома. Подробности вчерашнего происшествия сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 47 пожарной-спасательной части в 19:57. Горело в многоквартирном жилом доме по Приморскому бульвару.
Прибывшие пожарные обнаружили горение личных вещей на кухне в квартире на первом этаже дома. Из опасной зоны спасатели вывели шесть человек, из которых двое — дети.
Пожар на площади 4 кв. метра был ликвидирован в 20:20. Никто не пострадал.
Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.