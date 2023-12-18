В Перми будет тепло и снежно. Как с этим будут справляться дорожные службы?

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
За аномальными морозами в Пермском крае последовало аномальное потепление. До Прикамья дошел циклон «Ваня». Глава Перми Эдуард Соснин рассказал в своем telegram-канале, как с этим будут бороться дорожные службы.
В первую очередь, управляющие дорожные службы должны максимально расчищать дороги и дороги во избежание обледенений. По вечерам должна быть усилена противогололедная обработка дорог, сообщает мэр.
По данным ГИС-центра, 19 декабря ожидается потепление до -4…-6°С, а 20 декабря — до 0…+1°С. Оттепель посетит Прикамье как минимум на неделю, с температурой воздуха выше климатической нормы на 10°С и более.
Напомним, недавно жительнице Мотовилихинского района удалось отсудить 150 тыс. рублей за падение на обледеневшей остановке. Решение еще не вступило в силу.