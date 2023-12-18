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Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

В Перми будет тепло и снежно. Как с этим будут справляться дорожные службы?

В Перми будет тепло и снежно. Как с этим будут справляться дорожные службы?

18 декабря 2023, 11:47
Фото: properm.ru
Температура будет выше климатической нормы на 10 градусов.

За аномальными морозами в Пермском крае последовало аномальное потепление. До Прикамья дошел циклон «Ваня». Глава Перми Эдуард Соснин рассказал в своем telegram-канале, как с этим будут бороться дорожные службы.

В первую очередь, управляющие дорожные службы должны максимально расчищать дороги и дороги во избежание обледенений. По вечерам должна быть усилена противогололедная обработка дорог, сообщает мэр.

По данным ГИС-центра, 19 декабря ожидается потепление до -4…-6°С, а 20 декабря — до 0…+1°С. Оттепель посетит Прикамье как минимум на неделю, с температурой воздуха выше климатической нормы на 10°С и более.

Напомним, недавно жительнице Мотовилихинского района удалось отсудить 150 тыс. рублей за падение на обледеневшей остановке. Решение еще не вступило в силу.

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#Пермь#Дороги#Снег#Оттепель#Тротуары#Морозы#Подрядчики#Потепление#Циклон Ваня#Обледеневшие остановки
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