В Перми мужчина напал на девочку-подростка

Инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, около семи часов утра рядом с домом на Карпинского, 53а. Мужчина схватил 17-летнюю девочку и попытался затащить ее в заброшенное здание, сообщает телеграм-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости». В соцсетях появилось видео нападения.