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В Перми мужчина напал на девочку-подростка

В Перми мужчина напал на девочку-подростка

18 декабря 2023, 06:23
Фото: 1MI
Факт нападения зафиксировала камера наблюдения. Девушке удалось сбежать.

В Перми произошло очередное нападение на девочку-подростка. Полиция устанавливает личность нападавшего, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, около семи часов утра рядом с домом на Карпинского, 53а. Мужчина схватил 17-летнюю девочку и попытался затащить ее в заброшенное здание, сообщает телеграм-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости». В соцсетях появилось видео нападения.

На видео видно, как мужчина тащит девушку, однако ей удалось вырваться и убежать. Полиция и следственный комитет разыскивают напавшего.

Напомним, 14 декабря в Рабочем поселке произошло нападение на 12-летнюю девочку. Ребенку удалось спастись. Подозреваемого в нападении задержали, 16 декабря суд заключил его под стражу.

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