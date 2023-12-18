В Перми мужчина напал на девочку-подростка

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В Перми произошло очередное нападение на девочку-подростка. Полиция устанавливает личность нападавшего, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, около семи часов утра рядом с домом на Карпинского, 53а. Мужчина схватил 17-летнюю девочку и попытался затащить ее в заброшенное здание, сообщает телеграм-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости». В соцсетях появилось видео нападения.
На видео видно, как мужчина тащит девушку, однако ей удалось вырваться и убежать. Полиция и следственный комитет разыскивают напавшего.
Напомним, 14 декабря в Рабочем поселке произошло нападение на 12-летнюю девочку. Ребенку удалось спастись. Подозреваемого в нападении задержали, 16 декабря суд заключил его под стражу.