В Перми приставы арестовали 500 роботов-трансформеров

Музей роботов-трансформеров был открыт в Перми в 2019 году и был первым подобным музеем в стране и мире. Он посвящен моделям, которые выпускались с 1970-х годов по настоящее время. Для его создания Андрей Журавлев тратил все свободное время и средства с 2007 года. Экспонаты собирались со всего мира, выкупались у коллекционеров, на аукционах и в магазинах. В выставочном зале на постоянной основе было представлено более 1000 моделей трансформеров.