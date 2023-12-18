В Перми приставы арестовали 500 роботов-трансформеров

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Судебные приставы арестовали в Перми 500 роботов-трансформеров. Имущество принадлежит частному музею роботов, который находится на улице Чернышевского, 28, сообщает ИА «Текст».
Роботы переданы на хранение коллекторской компании. Чтобы их выкупить, собственник и организатор музея Андрей Журавлев должен заплатить 300 тыс. рублей. Он уже начал сбор средств. Также он призывает пермяков посетить музей, чтобы помочь вернуть модели трансформеров.
«У меня есть долги, которые я не имею возможности закрыть, ибо единственное место работы — это музей, который не способен платить мне даже „минималку“. Решили, раз я единственный учредитель музея и его директор, то можно приехать и арестовать собственность музея в счет моих долгов. Что и сделали — изъяли 500 моделей трансформеров», — сообщил изданию основатель музея.
Музей роботов-трансформеров был открыт в Перми в 2019 году и был первым подобным музеем в стране и мире. Он посвящен моделям, которые выпускались с 1970-х годов по настоящее время. Для его создания Андрей Журавлев тратил все свободное время и средства с 2007 года. Экспонаты собирались со всего мира, выкупались у коллекционеров, на аукционах и в магазинах. В выставочном зале на постоянной основе было представлено более 1000 моделей трансформеров.
В прошлом году Андрей Журавлев начал искать новое помещение для музея и готов был рассмотреть предложения по переезду в Москву или в Санкт-Петербург и даже за границу. Как пояснял коллекционер, в Перми самостоятельно, без поддержки общества и государства, существовать и развиваться музею сложно. Кроме того, объем посетителей не позволяет музею заработать с посещений даже на аренду помещения.
В ноябре этого года Журавлев сообщил, что музей приостанавливает работу и будет принимать посетителей до 12 января включительно, а затем закроется.